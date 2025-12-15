【雪国あるある】新潟県民が震える″最恐の雪″とは? -「怖いのはここから、ここからだよ…」「朝外見るのが怖い」と共感の声集まる

【雪国あるある】新潟県民が震える″最恐の雪″とは? -「怖いのはここから、ここからだよ…」「朝外見るのが怖い」と共感の声集まる