WINNERが、12月13日に約6年ぶりとなる日本公演＜2025 WINNER CONCERT [IN OUR CIRCLE] JAPAN FINAL IN OSAKA＞を大阪・グランキューブ大阪で開催した。

本公演は2025年9月に兵庫と東京で開催された＜2025 WINNER CONCERT [IN OUR CIRCLE] IN JAPAN＞の追加ファイナル公演で、代表曲「REALLY REALLY」「LOVE ME LOVE ME」「I LOVE U」をはじめ、「EVERYDAY」「ISLAND」「MILLIONS」、ライブの定番曲「MOVIE STAR」、さらにTikTokで再注目を集めている「DON’T FLIRT」など全21曲を披露。バラードからソロステージまで、多彩な構成で観客を魅了した。

ラストにはファイナル公演ならではのサプライズとして、デビューのきっかけとなったメンバーはもちろんファンにもおなじみの「GO UP」をダブルアンコールでパフォーマンスし、会場は大歓声に包まれた。

今年7月のソウル公演を皮切りにスタートした単独公演＜2025 WINNER CONCERT [IN OUR CIRCLE]＞は、約6年ぶりの日本開催とあって、再会を待ち望んでいたファンにとって、特別な時間となったことは間違いない。

さらに、メンバー・KANG SEUNG YOON による約4年ぶりの単独ソロツアー＜2025-26 KANG SEUNG YOON : PASSAGE #2 CONCERT TOUR＞も開催決定。日本では3月14日に大阪・大阪国際交流センター、3月15日に東京・豊洲PITの2都市で行われる。日本では初となるソロコンサートということもあり、期待が高まっている。

◼️＜2025-26 KANG SEUNG YOON : PASSAGE #2 CONCERT TOUR＞ 大阪・大阪国際交流センター 2026年3月14日（土） 開演 17:00

東京・豊洲PIT 2026年3月15日（日） 開演 17:00

詳細：https://ygex.jp/winner/news/detail.php?id=1130057