◾️IMP. × TOWER RECORDS

◆タワーレコード店頭販売商品

・初回生産限定盤A [CD+Blu-ray]￥4,400（税込）/ TBCT0769X

商品仕様：三方背BOX+トールサイズデジパック仕様 (Type A) / 32P歌詞ブックレット (Type A)

・初回生産限定盤B [CD+Blu-ray]￥4,400（税込）/ TBCT0770X

商品仕様：三方背BOX+トールサイズデジパック仕様 (Type B) / 32P歌詞ブックレット (Type B)

・通常盤 [CD]￥3,300（税込）/ TBCT0771

商品仕様：スリーブジャケット仕様 / 24P歌詞ブックレット

◆CD店舗販売期間

2025年12月15日（月）〜2026年1月12日（月）

※タワーレコード オンラインでのお取り扱いはございません。

◆IMP.コラボキャンペーン

（1）「MAGenter」衣装展示&パネル展

・開催期間：2025年12月15日（月）〜2025年12月21日（日）

・開催店舗：

渋谷店：展示場所未定

名古屋近鉄パッセ店：9F TOWER SPACE NAGOYA

梅田NU茶屋町店：B1F 特設会場

福岡パルコ店：6F TOWER SPACE FUKUOKA

・展示内容：メンバー7人着用衣装

※衣装の観覧方法詳細は、決まり次第、各開催場所のタワーレコード店舗HPにて追って発表します。発表されるまでは各店舗へのお問い合わせはお控えください。

（2）「MAGenter」衣装展示

メンバーが単独レギュラー出演しているテレビ局がある全国7地区の都市で、それぞれのメンバーが着用した衣装を店内に展示します。

・開催期間：2025年12月15日（月）〜2025年12月21日（日）

・開催店舗：

札幌パルコ店（佐藤新）/仙台パルコ店（影⼭拓也）/新潟店（松井奏）/金沢フォーラス店（鈴⽊⼤河）/

静岡店（横原悠毅）/広島店（椿泰我）/アミュプラザ博多店（基俊介）

・展示内容：各メンバー着用衣装

（3）「MAGenter」パネル展

・展示期間：2025年12月15日（月）〜2025年12月21日（日）

（4）タワーレコード オリジナル特典

2nd ALBUM「MAGenter」のタワーレコードオリジナル特典として、アルバムをご購入の方に＜タワーレコード オリジナルポスター＞を先着でプレゼント。

（5）特別レシート

期間中に2nd ALBUM「MAGenter」をご購入の方に、メンバー直筆メッセージを印字した特別レシートを発行。

・レシート発行期間：2025年12月15日（月）〜2025年12月21日（日）

・対象店舗：タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店

（6）店頭サイネージ動画放映

期間中、タワーレコードのために収録したコメント動画をデジタルサイネージにて放映。

・放映期間：2025年12月15日（月）〜2025年12月21日（日）

・対象店舗：タワーレコードおよび TOWER RECORDS mini

※TOWER RECORDS miniもりのみやキューズモール店は対象外です。

※放映期間は前後する場合があります。

※放映は予告なく終了または延長する場合があります。