日曜劇場『リブート』“嘘と真実の先にある未来”をつなぐポスター解禁！ 初回は1.18、25分拡大
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の初回放送日が2026年1月18日（25分拡大）に決定。併せて、物語の“予測不能さ”を凝縮したポスタービジュアルが解禁された。
【写真】永瀬廉＆藤澤涼架、バディ役で出演決定！
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。
この度、初回放送が2026年1月18日21時からに決定し、ポスタービジュアルが解禁。
鈴木がパティシエ・早瀬と刑事・儀堂の2役を演じ、さらに早瀬が儀堂に顔を変える（＝リブートする）という設定が話題の本作。ポスタービジュアルは、そんな作品世界を表現したもの。下に横たわっている男性は儀堂なのか。その男性の上に座るのは、儀堂にリブートした早瀬なのか。そして2人の主人公を取り巻く、クセのある人物たち。誰が味方で誰が敵なのか。彼らの視線の先にあるものとは。
上にあるキャッチコピーは「愛のためなら。」。これは、窮地に追い込まれた早瀬の想いそのものである。早瀬には、顔を変え他人になりすまして（＝リブートして）でも解明したい謎がある。愛のためなら己の姿をも捨てる彼が進む先にはどんな困難が、どんな闇が待ち受けているのか――。
今回のポスタービジュアルについて、アートディレクター・河内貴春は「初報用キービジュアルの段階では、鏡という装置で『顔を変える』というテーマを静かに提示しました。そこからさらに一歩踏み込んだ今回のポスタービジュアルでは、主人公が主人公に座る──という大胆で不可思議な瞬間を切り取り、物語の“予測不能さ”を一枚に凝縮しています。さらに脇を固める豪華キャストとの関係が、キャッチコピー『愛のためなら。』と共にどのように展開していくのか。放送開始まで想像しながら楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントを寄せている。
■第1話あらすじ
ハヤセ洋菓子店を営む早瀬陸（鈴木亮平）は家族を愛する心優しいパティシエ。2年半前に妻・夏海が前触れもなく失踪し、息子の拓海（矢崎滉）と母の良子（原田美枝子）とともに帰りを待ち続けている。しかし、その希望は突如絶たれることに。店にやって来た捜査一課の刑事・儀堂歩（鈴木亮平）から山中で白骨化遺体が発見されたと知らされ、検視の結果、遺体は妻だと断定されたのだ。
葬儀の最中、早瀬は夏海が勤めていたゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）から不可解な質問を受ける。ゴーシックスコーポレーションはホテルや飲食業を営む会社だが、代表の合六亘（北村有起哉）は裏の顔を持ち、儀堂ともつながりがある。葬儀場には合六の部下・冬橋航（永瀬廉）と財務担当・幸後一香（戸田恵梨香）の姿もあった。
悲しみに追い打ちをかけるように、捜査一課の刑事・足立翼（蒔田彩珠）らが夏海のパソコンなどを押収。そして、ある証拠から早瀬に妻殺しの容疑がかけられてしまう。最愛の妻を亡くした上に警察から追われる身となった早瀬は、一香から、儀堂に顔を変えて生きるリブート（再起動）を提案される。妻殺しの真犯人を探すため、家族と過去を捨てて儀堂になりすます早瀬。しかし、儀堂には監察官・真北正親（伊藤英明）の執拗な監視が待っていた…。
日曜劇場『リブート』は、TBS系にて2026年1月18日より毎週日曜21時放送（初回は25分拡大）。
