¡ÖÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¥¯¥Þ¡×¥¹¥¡¼¾ì¤Ë½Ð¤¿¡ª²¹Àô¤âÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¡¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¤»Ò¥°¥Þ¤¬Åß¤Î³¹¤ò×Ñ×Ë¤·Â³¤±¤ë
µþÅÔ¤ÎÀ¶¿å»û¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ï¡Ö·§¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ÞÌäÂê¡×¤Ïº£Ç¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤µ¤ÇÛ¤À¡£2025Ç¯12·î15Æü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÅßÌ²¤»¤º¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¯¥Þ¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¥¯¥Þ¡ÖÄÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
VTR¤Ç¤ÏÄ¹Ìî¸©ÇòÇÏÂ¼¤Ç¥¹¥Î¡¼¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ìÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿±ÇÁü¤ä¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤ÎÄ®Ãæ¤Ç³Á¤ÎÌÚ¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¥°¥Þ¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤ÆMC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤µ¤ó¤Ï°¢Á³¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤¦12·îÈ¾¤Ð¤è¡£ÅßÌ²¤¹¤ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ã¼¶´ü¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡×¡£
ÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÀµ¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¥¯¥Þ¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤È¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¤½¤â¤½¤â¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤·¤«¤â¡ÊÇòÇÏÂ¼¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
3¡Á4·î¤Ë¥¯¥Þ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬³èÈ¯²½¡Ö½½Ê¬¤¢¤ë¡×
¤Ê¤¼ÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¾Ü¤·¤¤´ä¼êÂç³ØÇÀ³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤Î»³Æâµ®µÁ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÍÎ¤¤Î¤¨¤µ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤¿¤«¤é¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯¤Î¥¯¥Þ¤Î°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤ß¤ë¤È¡¢º£¸å¤â¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æîµû¾Â»Ô¤Ç¤Î¿Æ¥°¥Þ¤«¤é¤Ï¤°¤ì¤¿»Ò¥°¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤¬½¸Ãæ¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ï¤°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ò¥°¥Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È»³Æâ¤µ¤ó¤Ë¤¿¤º¤Í¤¿¡£»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö±ÇÁü¤Î»Ò¥°¥Þ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯º£Ç¯À¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¥°¥Þ¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ï¿Æ¤È°ì½ï¤ËÅßÌ²¤ËÆþ¤ë¤¬¡Ê¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡ËÅßÌ²¤ÎÆþ¤êÊý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤º¤Ã¤È×Ñ×Ë¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Ã«¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Î¤è¤¦¤Ë½Õ¡¢²Æ¡¢½©¡¢Åß¤È1Ç¯Ãæ¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬ÍèÇ¯¤â¡ÊÅßÌ²¤«¤é³Ð¤á¤¿¡Ë3¡Á4·îÁ°¸å¤«¤é¥¯¥Þ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë»³Æâ¤µ¤ó¤Ë¤¿¤º¤Í¤¿¡£»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¤³¤ì¤À¤±¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤ÆÎ¤¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò³Ø½¬¤·¤¿¸ÄÂÎ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Íè½Õ¤Ï¤«¤Ê¤ê·Ù²ü¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö·§¡×¤Ï°ì»þÅª¤ÊÏÃÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ïÂÖ²½¤·¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È º´Æ£ÂÀÏº¡Ë
