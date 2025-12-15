「おねえさぁん、30万貸して♪」浪費家のあなたにそんな大金貸せません。断ると『信じられない提案』が

筆者の友人・K奈の義妹のお話です。義妹は全身ブランド物を身につけていて、見るからに派手な女性。子どももおらず共働きなのに、結婚して一年も経たないうちに義母から借金をしたという強者でした。

義妹が突然やって来た

義弟夫婦の離婚の原因は、義妹の浪費だったそう。いくら夫婦二人で働いていても、義妹があれだけハイブランドを買っていれば、借金しなければ生活が回らなくなるのも当然です。

離婚前の義妹は自己破産寸前だったという話も、納得できます。

【体験者：30代女性・主婦、回答時期：2025年10月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：RIE.K

国文学科を卒業しOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄、多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。シングルマザーとして子どもを養うために、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。