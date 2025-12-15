2025年12月13日、神奈川・川崎CLUB CITTA’にて＜hide Birthday Party 2025＞が開催された。

◆ライブ写真

毎年、hideの誕生日近辺の週末にこの会場で行われるファンにとっては恒例のイベント、2025年は暦のはまりが良く、久しぶりに誕生日当日に開催されることになった。hideとゆかりのあるアーティストたちが顔を揃え、hideを愛する新旧のファンが同じ空間に集う1年に1度の素敵なパーティー。最近は新しい世代のファンも増えているそうで、チケットは早々に売り切れることが多かったが、2025年も8月上旬にはソールドアウトになったそうである。

開場時間になると、ステージ上のDJブースに桃知みなみが登場。まだ誰もいないがらんとした客席に向けて、DJを始める。そこへ一人、また一人と、来場者が走りこんでくる。「おはよう」「いらっしゃい」と手を振りながら、声をかける桃知みなみ。良き相棒のパンザブロウもステージに登場して、これから始まるイベントを一緒に楽しむ仲間たちをhideの音楽で暖かく迎え入れているのが微笑ましい。徐々に客席がオーディエンスで埋まっていき、DJタイムが終わる頃には会場はほぼ満員になっていた。

オープニングの映像が流れ、いよいよパーティーの始まりである。MCはお馴染みのDJ浅井博章。彼はこのパーティにはナレーションのみの参加のことも多いが、今日はリアル登場である。2025年5月のhide with Spread Beaverワンマンライブの感想などを話したあと、スクリーンの画像を見ながら今日の出演アーティストのラインナップを紹介していく。バンドの名前が呼ばれるたびに歓声と拍手が湧き上がり、イベントへの期待がどんどん膨らんでいく。

ステージを覆っていた白い幕が上がると、爆音のSE。イベントのトップバッターは、2025年の夏に再起動を宣言したmachine。1999年にPENICILLINのHAKUEI（Vo）とhide with Spread BeaverのKiyoshi（G）が結成したロックユニットである。Kiyoshiが天を仰いで「ハッピーバースデー、hide！」と叫び、ステージがスタート。初っ端からスピード感あふれる激しい「Baby Blood」「invader」をプレイし、オーディエンスを一気にmachineワールドに引きずりこむ。「こんにちは、machineといいます。早い時間から皆様ご苦労様です」とHAKUEIの飾り気のないMCで会場をなごませた後、「皆さんに相談があります。犬を探しています」といって演奏が始まったのは、hideの楽曲「LASSIE」。サポートメンバーのseek（B / Psycho le Cému）、CHARGEEEEEE…（Dr）、COLA（マニピュレーター）のアニマル感も功を奏して、ワイルドなmachine流「LASSIE」に会場も大喜びだった。

続いて登場したのは、25年ぶりに本格再始動したVINYL。90年代にD’ERLANGER〜STRAWBERRY FIELDSで活躍した福井祥史（Vo）と元黒夢の鈴木新（G）が結成したユニットで、1996年にhideが世に送り出したコンピレーションアルバム『LEMONed』で鮮烈なデビューを飾った二人組である。彼らはまず1曲目にそのコンピレーションアルバム収録曲の「BE」を演奏。パンキッシュなスピードチューンで、25年のブランクを全く感じさせないプレイはオーディエンスの度肝を抜いた。続いて、2025年1月にリリースした未発表楽曲集『unreleased』から「KEEP MY SECRET」を演奏し、福井祥史が「1996年の千葉マリンスタジアムから29年、今日も変わらずぶっ飛ばしていくぜ、いいか？」という元気のいい声でMC。独特なハイトーンボイスで歌い上げるメロディのはっきりした歌と、自由に弾きまくるギターが絡む楽曲はいかにも90年代的ではあるが、スリリングで心地よい印象を受ける。サポートベースのJUN（Valentine.D.C.）は2人の再始動のきっかけの一つとなった盟友HEATH（X JAPAN）のベースを持ち、HEATHの衣装を身にまとって2人のステージに花を添える。来年はオリジナルの音源のリリースも考えているそうで、hideの仲間がまた1組未来に向けて歩み始めようとしているシーンを見るのは、嬉しい限りだ。

2日前に急遽出演が決まったheidi.がステージに登場すると、拍手がわきあがる。このイベントの常連参加アーティストであるhide with Spread Beaverのキーボーディスト・DIEが、イベント直前に目の緊急手術で入院したため、急遽出演をキャンセル。かわりに、hideのレーベルからCDをリリースしたこともあるheidi.が出演することになった。1曲目の「ピンク スパイダー」、ダンサブルなスピードチューン「おまえさん」でオーディエンスを盛り上げた後、「急遽参戦させていただいたheidi.です。大先輩とそして皆さんとhideさんを思い切りお祝いしたいと思いますので、よろしくお願いします」とhideの顔が浮き上がるペンライトを振りながらMCをする義彦（Vo）。チケットが早々に売り切れていたことから、会場にheidi.目当てのファンは多くはなかったと思う。しかし、全身全霊でオーディエンスを楽しませようと真摯にライブを繰り広げるメンバーと、あたたかく応援する会場の一体感はまさにhide Birthday Partyの醍醐味である。ポップな歌メロの「従花」、「ヘイヘイヘイ」という掛け声で会場と一体になる「マネキン」の後、デスボイスと激しいヘドバンのメタルナンバー「一瞥」と多彩な面を見せて、heidi.のメンバーはステージをあとにした。

セットチェンジで幕が閉まっている間に、幕前に出てきて準備をしているDJ-INA。スタンバイOKなのになかなかBGMが途切れず「なげーな」と一言漏らした瞬間に音が止まり、STC（木村世治、TAKA、CUTT）の3人とDJ浅井博章がろうそくに火が灯ったバースデーケーキを押してあらわれる。一瞬、びっくりした表情を見せるINAだが、「あ、そーいうことね」とすぐに納得した様子。hideの共同プロデューサーINAのバースデーは12月12日で、hideの1日前なのだ。INAの誕生日を祝ったあと、hideへのバースデーソングをみんなで歌い、DJタイムが始まった。DJブースの中にとどまらず、マイクを持ってステージをあちこち動いて、オーディエンスを巻き込んでいくINA。「FISH SCRATCH FEVER」では「DIEちゃんがこの曲をやりたいっていうのでデータをあげたりしてたんだけど、できなくなっちゃったから応援メッセージを送りたいと思います」とスマホでオーディエンスと一緒にメッセージを撮影。この動画には、緊急入院でイベントに出演できなかったDIEも喜んだことだろう。その後、DJ浅井博章が登場したり、お客さんをステージに上がらせたりと楽しく遊んだあと、「あっという間すぎたので、次はあっちのバー（会場2階のアティック）でDJやってるので遊びに来てください」とひとこと。INAのDJタイムはまだまだ続くのだ。

そしてステージに登場したのは、このイベントには欠かすことのできない存在であるSTCの一人で、hideとも縁が深いCUTTがボーカルを務めるshame。1999年に「hide TRIBUTE SPIRITS」に「LEMONed I Scream」で参加して注目を集めた彼らは、解散と再結成を繰り返しながら今年3年ぶりに再集結し、久しぶりにhide Birthday Partyへの参加となった。骨太なロックサウンドに聞きやすいボーカルが魅力のバンドだが、サービス精神旺盛なCUTTのMCも聞きどころの一つである。「子 ギャル」のバースデーバージョンで会場を盛り上げたあと、「shameの曲でも盛り上がっていきましょう」とオリジナル曲「Doll」の練習をしたり、「LEMONed」の意味をしっかり説明したり、オーディエンスを満足させるためにいろいろ考えて実行しているところはエンターテイナーの鏡である。ラストを思い出の曲「LEMONed i Scream」で締めくくり、演奏が終わって幕が降りてきても、最後の最後まで会場に手を振り続けていた彼らは来年久しぶりのツアーも予定しているという。

幕が開くと、ドラムセットの前にメンバー3人が座っている。木村世治（Vo, Drs / ZEPPET STORE）,Chirolyn（Vo, B / hide with Spread Beaver）、高野哲（Vo, G / ZIGZO）の3人からなる全員ボーカリストの3ピースバンド・Sillysのhide Birthday Party初参戦。とはいえ、木村世治とChirolynはこのイベント常連組なので、新鮮でありつつ、安心感も共存するという不思議な感覚である。ドラム、ベース、ギターのシンプルな音の上に3人の個性が違うボーカルがのり、ソロで歌ったり、ツインボーカルになったり、ユニゾンだったり、コーラスだったり、曲によってパートによってメインボーカルが変わる。その表情はまるで少年のようにとても生き生きとしていて、自由で楽しいロックンロールの初期衝動を彼ら自身が楽しんでいることが伝わってくる。3人で和気あいあいと「ピンク スパイダー」を演奏したあと、最後にChirolynの「懐かしいの、いっちゃうよ〜！」という声でソロの代表曲「君は変わっちまった」をプレイ。強烈なインパクトを残して、彼らのライブは幕を閉じた。

出演アーティストの最後を飾るのは、DJ浅井博章に「永遠の若手」と紹介されていたdefspiral。幕が上がるとツインドラムが2台セットされており、ベースアンプが2台、ギターアンプが3台とステージ上は機材だらけである。最後のセッションのためのセッティングであるが、defspiralがイベントのバンドトリをつとめ、セッションのキーパートを担当するこのスタイルはずっと変わっていない。彼らはhideのミュージカルやホログラフィックライブでも演奏を担当しており、こういうシーンでは絶大な信頼がおけるバンドであると同時に、この一大イベントのトリを務める貫禄をもっていることにほかならない。ライブの1曲目はヘヴィな「Nyx Dance Hall」。音源リリースとツアーをコンスタントに行なっている彼らだけに、音のまとまり感が実に気持ち良い。hideの楽曲「DOUBT」「限界破裂」はカバー曲と思えないほどdefspiral流に昇華されている。ラストに演奏されたゴージャスな「SPIN THE UNIVERSE」、ドラマティックな「銀河航路」は3カ月連続音源リリース企画の第2弾・第3弾として、2025年9月・10月にリリースされた楽曲だし、その着実な進化は本当に頼もしい限りである。

すべての出演者のステージが終わったところで、毎年恒例の大セッション大会。PATA（X JAPAN / RA:IN）とJOE（hide with Spread Beaver）が登場し、この日の出演者も全員ステージに呼びこまれる。曲は「CELEBRATION」と「TELL ME」の2曲。毎年恒例ながら、自由に楽しそうにステージ上で演奏している（一部遊んでいる人も？）出演者を見ていると、本当にハッピーな気持ちになれる。もはや年末の風物詩である。演奏が終わって全員での記念撮影の時、Chirolynがいないことが発覚。全員で名前を呼んで、物販スペースにいたChirolynもステージに駆けつけ、無事に集合写真の記念撮影を行うことができた。5月のhide with Spread Beaverワンマンライブの時は車椅子での出演だったPATAもしっかり歩いてギターを弾き、「今年もありがとうございました。松本も喜んでいると思います」と挨拶。JOEも「来年もよろしく！」と満面の笑みでオーディエンスに手を振った。

このBirthday Partyとシンクロするように、前日の12月12日から14日までの3日間、横浜のローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらいにて2025年5月に行われたhide with Spread Beaverのワンマンライブ映像「hide with Spread Beaver VRシアター」が上映された。イベント前日の12月12日、映画館のアフターミニトークショーに登壇した松本裕士（hide オフィシャルマネジメントオフィス ヘッドワックスオーガナイゼーション 代表取締役）が、2026年の3大ビッグニュースを発表。この日もイベントの締め括りに登場し、自らを「口の軽い男」と笑いながら、あらためて2026年の予定を発表した。

5月2日に＜トリビュートライブ - Hi-Ho! -＞を開催、9月6日に、9年ぶりの復活となるフェス＜MIX LEMONeD JELLY＞を開催、その後、hide with Spread Beaver が3年ぶりのワンマンツアーを行う。

2026年もhideファンにとって、楽しいことがたくさんある1年になりそうである。

文◎大島暁美

写真◎Miho Nagai (LINKSOLU,Inc.) / Hiroyuki Ueno (LINKSOLU,Inc.)

◾️ライブ情報 2026年5月2日 ＜トリビュートライブ ―Hi-Ho!― ＞

2026年9月6日 夏フェス＜MIX LEMONeD JELLY＞

2026年 ＜hide with Spread Beaver ワンマンツアー＞

◾️hide×ZOZOTOWN コラボアイテム hideとZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムを、12月15日（月）よりZOZOTOWN限定で受注販売することが決定！

さらに、本企画限定デザインのhideと「CONVERSE（コンバース）」のコラボスニーカーを、同日より予約販売開始いたします。

ソロアーティストとしてのhideの代表曲「ピンク スパイダー」（1998年）をアイテムコンセプトにした本企画では、「ピンク スパイダー」のジャケットアートをモチーフにしたCONVERSEのスニーカーや、蝶と蜘蛛をモチーフにしたシンボルマークをあしらったTシャツやキャップなど、全10型のアイテムをラインナップ。 販売期間：2025年12月15日（月）正午 〜 2026年1月13日（火）11:59

※販売期間終了後に再度販売する可能性がございます

※予約販売アイテムはご注文が予定数に達し次第、販売を終了する可能性がございます 特設ページ：https://zozo.jp/event/hide/

◾️-NEW RELEASE- hide Memorial Goods 『hide Memorial Pick Locket』 2025年12月17日（水）よりhide オフィシャルグッズのメモリアルアイテムとして、ギターピックをモチーフにした特別な記念アクセサリー「hide Memorial Pick Locket」の販売がスタートします。 【いつも一緒に”胸元で寄り添うロケットペンダント”】 hideと共に歩んできた想いを、そっと胸元に宿す--。 ギターピックをモチーフにした特別な記念アクセサリー、

「hide Memorial Pick Locket」 が誕生しました。 表面にはアーティストロゴを刻み、古美仕上げならではの重厚な風合いをプラス。

使い込むほどに深みが増し、年月とともに持ち主だけの表情が育つ、

まさに “育てるアクセサリー” です。 ロケットを開けば、そこにはhideの顔写真をあしらった専用プレートが収められ、

まるで自分だけの“秘密のステージ”を持ち歩くような特別な感覚を味わえます。 素材には、耐久性に優れたシルバー925を使用。

古美仕上げとの組み合わせにより、

長くお使いいただくほど雰囲気が増す仕立てとなっています。 ロケット本体は、すべての工程を国内で行ったMade in Japanクオリティで仕上げました。 何年先までもhideをそばに感じられる存在として。

「hide Memorial Pick Locket」 は、あなたの胸元で静かに時を刻み続けます。 商品名：hide Memorial Pick Locket

発売日：2025年12月17日（水）12:00〜

価格：33,000円（税込） サイズ：

ペンダント：縦30mm×横27mm×厚さ6mm

チェーン：長さ50cm

写真プレート：縦24mm×横21.6mm 素材：

ペンダント：シルバー925

チェーン：シルバー925

写真プレート：PET 表面仕上げ：

古美仕上げ（全体的に燻した後、研磨機で磨きを入れて仕上げています） 製造国：

Made in Japan（ペンダント本体のみ）

※チェーンは海外製です 特設ページ：https://www.hide-city.com/feature/memorialpicklocket

