俳優の宮粼秋人と瀬戸康史の妹で女優の瀬戸さおりが１５日、結婚を発表した。自身のＳＮＳで公表した。ともにワタナベエンターテインメントに所属する２人はいったいどんな人なのか―。

宮粼は学生の頃は保育士を目指していたが、働いている女性の多さに戸惑い、あきらめた過去を持つ。次の夢を探したとき、浮かんだのは小学校のバスケットボールクラブチームの先輩であった三浦翔平の顔だったといい、その背中を追いかけるように俳優の道へ。２０１１年に俳優デビュー。

その後、舞台を中心に活躍し、１１月には舞台「Ｔｏｏ Ｙｏｕｎｇ」で主演として奮闘していた。来年には山田裕貴主演のＴＢＳ×Ｕ―ＮＥＸＴドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」への出演も決まっており、今注目の成長株。

１１月のスポーツ報知のインタビューでは「いつかレッドカーペットを歩きたい。デビューした頃からずっと思っている夢です。ここまでは目の前の仕事に一生懸命でした。でもまだ、映画の世界に足を踏み入れたことはほとんどなくって。これからは、映画にもチャレンジしてみたいです。そしたらレッドカーペットにも近づくかなって」と夢を語っていた。

瀬戸は俳優・瀬戸康史の妹で、元美容師の経歴を持つ。２０１１年、「ｎｏｎ‐ｎｏモデルオーディション」で審査員特別賞を受賞し、雑誌「ｎｏｎ‐ｎｏ」の専属モデルに。１３年、女優デビューを果たしている。今年５月のスポーツ報知の取材にでは、地元で兄の舞台を観劇し、「お兄ちゃんなのにお兄ちゃんじゃない」感覚に心つかまれ、それが役者を目指すきっかけとなったと話していた。

今夏には井上ひさしさん原作の二人芝居「父と暮せば」に出演し、「舞台をやってると、ここが居場所なんだなって思えるんです。だからこそ舞台をやっていきたいし、目の前の作品一つ一つと真摯に向き合っていきたい」と話していた瀬戸。

この日、２人はそろって連名の文書とウエディングフォトを公開。「私事で恐縮ではございますが、この度、宮崎秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告した。

役者として真摯（しんし）に仕事に向き合ってきた２人が見事ゴールインとなった。

◆宮粼 秋人（みやざき・しゅうと） １９９０年９月３日、東京都出身。３５歳。２０１１年に舞台「ＲＯＭＥＯ×ＪＵＬＩＥＴ〜ｌｅｇｅｎｄ ｏｆ ｐａｉｎｆｕｌ ｈｅａｒｔ」にて俳優デビュー。舞台を中心に活躍。身長１７４センチ。血液型Ｏ型。

◆瀬戸 さおり（せと・さおり）１９８９年９月１９日、福岡県出身。３６歳。元美容師。２０１１年、「ｎｏｎ‐ｎｏモデルオーディション」で審査員特別賞を受賞し、雑誌「ｎｏｎ‐ｎｏ」の専属モデルに。１３年、女優デビュー。１５年、日本テレビ系「ドＳ刑事」で連続ドラマに初レギュラー出演。１８年、「愛の病」で映画初主演。２４年、ＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」に出演。