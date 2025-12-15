スポンサー企業を訪問

女子ゴルフの堀奈津佳（サニクリーン）がインスタグラムを更新し、妹の琴音（ダイセル）とともに所属契約先の企業を訪問したことを報告した。普段のゴルフウェアとは異なる“会社員姿”に、ファンから反響が集まっている。

完璧に着こなしている。スポンサーの清掃事業大手「サニクリーン中国」へ挨拶に訪れた2人。紺色のベストに身を包んだ「事務服」姿の奈津佳と、グレーのジャケットを着用した「営業服」姿の琴音。2人は並んで笑顔でピースサインを決めている。所属契約を結ぶ同社の制服姿になった貴重なショット。新鮮な体験を楽しんだようだ。

奈津佳は自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面に「なんと…所属契約先であるサニクリーン中国様の制服を着させていただきました!!」「似合っていますか」などと記した投稿は、ファンから好評を博している。

「2人ともお似合いで可愛いじゃないですか〜」

「なっちゃん、社員さんかと思った〜 妹はJK風」

「お二人の制服姿 眩しくて見れない〜」

「一瞬、誰かわかりませんでしたが とてもお似合いですよ」

「制服姿はレアですぞ」

「事務服も営業服もビシッと決まっていて素敵です！」

ツアー通算2勝の奈津佳は今季12試合に出場。メルセデス・ランキングは134位だった。「サニクリーン中国様には、どんな時も変わらず応援していただき感謝の気持ちでいっぱいです」と所属先に感謝していた。琴音は10月の日本女子オープンで初のメジャー優勝を達成。通算3勝目を挙げた。



（THE ANSWER編集部）