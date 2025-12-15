岡山GKブローダーセンが川崎へ完全移籍

川崎フロンターレは12月15日、ファジアーノ岡山に所属していたドイツ出身GKスベンド・ブローダーセンが2026シーズンより完全移籍で加入することを正式に発表した。

現在28歳のブローダーセンは、ドイツのFCザンクトパウリを経て、2021年に横浜FCへ加入。横浜FCでは3シーズンにわたりJ1とJ2を合わせて64試合に出場した後、2024年にファジアーノ岡山へ移籍した。2024、25年シーズンは岡山の守護神として活躍し、J1通算66試合、J2通算73試合に出場した実績を持つ。

川崎は今季限りでチョン・ソンリョン、安藤駿介の2人のベテランGKが退団を発表しており、その後継者としてブローダーセンの獲得に踏み切った。

ブローダーセンはクラブを通じて「他のゴールキーパーやディフェンス陣と協力し、等々力を無敵の要塞にしたいと思っています。日本最高のファンコミュニティのサポートがあれば、それはきっと可能だと確信しています」と意気込みを語っている。また、退団するGKの功績を称え、弟が過去に等々力陸上競技場での試合を観戦したことが日本のサッカーに興味を持ったきっかけだったというエピソードも披露し、長文で新天地への熱い想いを伝えた。

SNS上では「ようこそ！」「キターーー！」「等々力を無敵の要塞に！」「嬉しすぎる」「今オフ最初の大物移籍」「本当にきた！」「本当に楽しみ」「J1優勝のために力を貸してください！」「待望のGK補強」といった歓喜の声や、「本人コメントがあまりにも人格者すぎる」「なんて人格者なんだ」「コメントが良すぎる！」「熱くて泣ける」「コメントが素敵」と加入コメントも話題を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）