天赦日など4つの吉日が重なる！ベストケンコー「開運セール」

ベストケンコーが、2025年12月21日（日）に1日限定の「開運セール」を開催。

天赦日や一粒万倍日などが重なる「スーパー開運日」に合わせて実施される、今年最後のお得なキャンペーンです。

ベストケンコー「開運セール」

開催期間：2025年12月21日(日)23：59まで

対象商品：サイト内全商品

特典：9,000円以上のご購入で10％OFF＋1,000ポイントプレゼント

12月21日は、日本の暦で最上の吉日とされる「天赦日」、物事を始めるのに良い「一粒万倍日」、金運に縁起が良い「甲子の日」、天の恩恵を受ける「天恩日」が重なる日。

2025年最後にして極めて縁起の良い「スーパー開運日」とされています。

「何かを始めるのに最良」とされるこの日に合わせ、来年をより良く迎えるための準備として企画された本キャンペーン。

9,000円以上の購入で10％OFFに加え、1,000ポイントがプレゼントされる特典が用意されています。

心身の健康や生活を整えるきっかけとなる特別な1日。

ベストケンコー「開運セール」の紹介でした。

