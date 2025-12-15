片山立志先生監修×AIサポート！マウンハーフジャパン「通関士絶対合格通信講座」

マウンハーフジャパンが、2026年度通関士試験に向けた「通関士絶対合格通信講座」の受講申込み受付を開始。

あわせて、2025年12月31日までに申し込むと受講料が25％割引となる期間限定キャンペーンも実施されています。

マウンハーフジャパン「通関士絶対合格通信講座」

キャンペーン期間：受付開始〜2025年12月31日(水)

対象講座：2026年度通関士試験向け講座

特典：受講料25％割引（LINE・メルマガ登録でコード入手）

通関士試験対策の指導歴30年以上を誇る片山立志先生が監修する通信講座。

長年の指導実績に基づくノウハウと、効率的な学習を可能にする最新AIシステムを融合させ、2026年度試験での合格を目指すカリキュラムです。

「通関士試験合格ハンドブック」などの著者としても知られる片山先生による完全オリジナルテキストを使用し、初学者でも無理なく理解を深められます。

選ばれる理由と学習サポート

業界の第一人者である片山先生が書き下ろしたテキストは、難しい法律用語も噛み砕いて解説されており、最新の法改正や出題傾向にも即座に対応。

また、24時間質問可能な「AI学習サポート機能」を搭載しており、独学特有の不安を解消します。

記述式問題のオンライン添削や一問一答形式の演習など、実践力を養う機能も充実しています。

使用教材イメージ

テキスト、添削問題、模擬試験など、合格に必要な教材がセットになっています。

通勤時間や隙間時間を活用し、場所を選ばず効率的に学習を進めることが可能。

仕事と勉強を両立させたい多忙なビジネスパーソンや、未経験から国家資格取得を目指す方に最適な環境が整えられています。

テキストコース

基礎からじっくり学びたい初学者や受験経験者に向けたスタンダードなプラン。

基礎編講義動画に加え、テキスト、添削問題、模擬試験が含まれており、本試験に出題される重要ポイントを網羅しています。

コンプリートコース

万全の体制で一発合格を目指すための総合コース。

テキストコースの内容に加え、実務対策に特化した「本論編」や、申告書問題・直前対策を含む「演習編」など、すべての講義動画を視聴可能です。

インプットとアウトプットを徹底し、合格率を高めます。

早期申込み割引キャンペーンは、LINE公式アカウントまたはメールマガジンへの登録で割引コードが入手可能です。

2026年の合格を目指し、早めのスタートを切る絶好の機会。

マウンハーフジャパン「通関士絶対合格通信講座」の紹介でした。

