今季プレミアリーグでの最大のサプライズの1つは、サンダーランドの躍進かもしれない。昇格組でありながら7勝5分4敗、現在7位という好位置につけており、このまま好調を保てば欧州カップ戦の出場権を得ることも夢物語ではない。



夏には積極補強を行ったが、誰もが知るようなスーパースターが在籍しているわけではなく、チームの肝は統率のとれた戦いにある。粘り強い球際、途切れぬ集中力はチームに浸透しており、アーセナルやリヴァプール、チェルシーもサンダーランドには手を焼き、勝ち点を落とした。第16節ではニューカッスルとのタイン・ウィア・ダービーにも勝利している。チームを導くのは、ロリアンから引き抜かれた50歳の指揮官レジス・ル・ブリだ。





そんなル・ブリはフラム、クリスタル・パレスといったプレミアの他クラブから注目されており、サンダーランドは迅速に新契約を用意しようとしていると『Football Insider』が伝えた。同メディアによれば、サンダーランドの理事会はル・ブリへの新契約の提示に対して非常に前向きであり、安定性を維持したいと考えているという。若手を抜擢し成長させる手腕にも長けたル・ブリ。現在もチームではグラニト・ジャカらベテランに混じってノア・サディキ、ケムズダイン・タルビなど若手が躍動しており、オーナーはそういった手腕も見込んでル・ブリに長期的なプロジェクトを任せたいと考えているとの報道もあった。今季を上位で終わることができればル・ブリが他のクラブへ行く理由もなく、安定した政権を築くことができる。一時は3部まで落ち苦難のときを過ごしていたサンダーランドだが、この指揮官とともにプレミアリーグに定着することができるだろうか。