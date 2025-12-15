北斗晶、夫婦で松田聖子のディナーショーに訪れたことを報告「綺麗過ぎてため息」

タレントの北斗晶が14日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と歌手・松田聖子のディナーショーへ足を運んだことを報告した。

この日、北斗は「今年も松田聖子さんのディナーショーに行かせていただきました〜」と報告。「仕事終わりで猛ダッシュで行ってディナー時間にちゃんと間に合うか心配になりましたが…間に合いました〜」と安堵した様子でつづった。

続けて、松田について「なんであんなに綺麗で可愛いんだろう 綺麗過ぎてため息が出る〜」と感激した様子でコメント。「永遠のアイドルで、大スターで遠い存在だからこそ見れただけで嬉しい！今年も素晴らしい時間をありがとうございました」と感謝を述べた。

また「私達も30年前に、ここで結婚式を挙げたので一枚記念に撮っておきました〜！！」と、会場が夫婦にとって思い出の場所であったことを告白し、佐々木との2ショットを公開。「あれから30年 今では、孫までいる年になりましたがこれからも2人で旅行に趣味や楽しみをもっと見つけて今日のように楽しんで行きていけたらな〜と思ってます」と今後の抱負をつづった。