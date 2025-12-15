料理研究家・桜井奈々、成城石井で箱買いしたい品を告白「おいしすぎる！！」

料理研究家の桜井奈々が14日に自身のアメブロを更新し、お気に入りの菓子や子ども達に好評だった夕食を公開した。

この日、桜井は「息子朝ごはん」と切り出し、寒い日にもかかわらず息子から「リクエストはコーンフレークだって。笑」とコメント。自身については「もう朝から緑茶何杯飲んだか？」とつづった。

続けて、自身の朝ごはんとして「お義姉さんに教えてもらってから冬になるとやたら買っている」という「成城石井オリジナルの和三盆ポルボローネ」を紹介し「クッキーあまり好きじゃない私が激はまり。ほんっとに！箱買いしたいくらい好き！おいしすぎる！！」と絶賛。さらに、もう一つのお気に入りとして「からす麦クッキー」も紹介した。

また、同日に更新したブログでは、「夕飯リクエストきいたらシュウマイ弁当！」と子供たちからリクエストがあったことを告白。「静かに後ろむいてガッツポーズ」とお茶目につづり、崎陽軒の弁当が並んだ食卓の写真を公開した。

一方で「寒いし根菜はしっかり食べてあたたまりたいので芋煮だけ作りました」と明かし「寒ければ寒いほどおいしく感じるー」とコメント。最後に芋煮には粉末しょうがをかけているといい「格段にあたたまるーーー！やっぱり冬はこれだわ」とつづった。