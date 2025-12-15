戸田恵子、早朝からの撮影で疲労困憊を告白「昼過ぎまで寝てました」

女優で声優の戸田恵子が14日に自身のアメブロを更新。撮影の疲れから昼過ぎまで寝ていたことを明かすと同時にイベントのリハーサルへ参加したことを報告した。

この日、戸田は自身が出演するドラマ『終活シェアハウス』（NHK BS・BSP4K）について「第9話ご視聴ありがとうございました！」と感謝を述べ「来週はついに最終回だー！お見逃しなくね」と呼びかけた。

続けて、周囲から「姉さん、家でゆっくりしてる日なんてあるんですか〜？」とよく聞かれることを明かし「あるある！今日がまさにそう」と報告。「昨日、早朝からの寝不足撮影もあり…おまけにハイヒール履きっぱなしだったので… 今朝はぐったりんこ」と疲労困憊だった様子を説明し「昼過ぎまで寝てました」と告白した。

また、夕方からは「豪のバースデー・イベントの自主練リハーサルに」参加したといい、アーティストで演出家の植木豪との2ショットを公開。「実際の豪の誕生日は明日15日。生誕50周年！」と明かし「あんなに踊れる50歳、奇跡です」「キングカズを彷彿とさせますな」と絶賛のコメントを寄せた。

最後に「NO WAR いさなみすやお」とつづり、ブログを締めくくった。