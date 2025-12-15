Ìó9¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¡ª¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óDF°ËÆ£ÍÎµ±¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö´°Á´Éü³è¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¡×
¡¡14Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè14Àá¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎDF°ËÆ£ÍÎµ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬É¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè14Àá¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£Àè·î²¼½Ü¤ËÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤Î¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Çº£Ç¯3·î¤Î¥Ü¡¼¥Õ¥àÀï°ÊÍè9¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤È¡¢61Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï2¡Ý2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤¬¡Ø3¡Ù¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAbsolut Fussball¡Ù¤Ï¡¢¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¸å½é¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤Ä¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë61Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿°ËÆ£¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà¤ÏÄ¹´ü¤Î¥±¥¬¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀè·îÉüµ¢¤·¤¿¸å¡¢º£Ìë¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï´°Á´Éü³è¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö90Ê¬´Ö¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢60Ê¬²á¤®¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Ä¹´üÎ¥Ã¦ÌÀ¤±¤Î¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤È¸òÂå¤·¤¿¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTZ¡Ù¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÉ¬Í×¤Ê¼«¿®¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ô¥«·î¤Î¶ìÆñ¤ÎËö¡¢¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò½½Ê¬¤Ë¼¨¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤¤Á¤ó¤È¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈµÚÂèÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢21Æü¤ÎÂè15Àá¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤È¤Ê¤ë¡£
