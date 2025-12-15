「修羅場にしか見えない」高橋みなみ、“武道館終わったから地獄メン”芸人との3ショットに「これは地獄w」
元AKB48でタレントの高橋みなみさんは12月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんとお笑いタレントのお見送り芸人しんいちさんとのスリーショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】“地獄”!? メンバーの決めポーズ
この投稿にファンからは、「また新しい構文作り出そうとしてるwww」「これは地獄wwww」「修羅場にしか見えないのですが、、、」「みなみ大サーカスじゃん」「新生ノースリーブス2025」「面白すぎる」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】“地獄”!? メンバーの決めポーズ
“武道館終わったから”ミームに参戦高橋さんは、同グループの元メンバーでタレントの小嶋陽菜さんの「武道館おわったからラーメン」という投稿を引用し、「武道館終わったから地獄メン」とつづって1枚の写真を掲載しました。白いニットを着た高橋さん、紫のタンクトップ姿のクロちゃん、黒いスウェットを身に着けたしんいちさんが写っています。高橋さんをセンターに、それぞれポーズを決めており、楽しそうな印象です。
クロちゃんの誕生日をお祝い14日にはクロちゃんの投稿を引用しながら、誕生日を迎えたクロちゃんへ祝福コメントを送っている高橋さん。引用元のクロちゃんの投稿では、「たかみな夫妻からお誕生日プレゼントもらったしん！今年は真っ赤なG-SHOCK！」「ダブルウォッチだしんよー！ありがとうだしん！」と感謝の言葉が述べられています。今後も2人のすてきな関係性がうかがえる投稿を楽しみにしたいですね。
(文:勝野 里砂)