¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ë½Ïª¤À¤±¸«¤¿¤¤¡×²µÉðÍÎ¶©¡¢¡ÖM-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¿ÀÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¡×¡£¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×
ºî²È¤Î²µÉðÍÎ¶©¤µ¤ó¤Ï12·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖM-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¿ÀÂÐ±þ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅê¹Æ¡Û²µÉðÍÎ¶©¡ÖM-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¿ÀÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¡×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿ÆÀÚ¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¿ÀÂÐ±þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×¡ÖµÈËÜ¤âºÇ¹â¤Î¿Íºà¼º¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ë½Ïª¤À¤±¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÚÅê¹Æ¡Û²µÉðÍÎ¶©¡ÖM-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¿ÀÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¡×
¡ÖµÈËÜ¤âºÇ¹â¤Î¿Íºà¼º¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×²µÉð¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÈÕ¡¢¤È¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿Íº®¤ß¤Ç¼Ö°Ø»Ò¤Î»ä¤¬ÄÌ¤ê¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¾¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡Ù¤È»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ°Àþ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢M-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¿ÀÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¤ÎÌë¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Î¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿ÆÀÚ¤«¤Ä¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¼Â¶È²È¤Î¡Ö¤±¤ó¤¹¤¦¡×¤³¤È¸ÅÀî·ò²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢²µÉð¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥ï¥¿¥ï¥¿¤·¤Æ¤¿»þ¤Ë¡¢¥¹¥Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤³¤¦¤Ç¡¢¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¹½À®¤ò¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿ÆÀÚ¤«¤Ä¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¹âÈæÎÉ¤µ¤ó¤ÎÊÌ¤Î¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²µÉð¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¡ÙÂÎ¸³¼Ô¤¬¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)