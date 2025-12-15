コールマンは、定番の「ウォーカー」シリーズを進化させた新たなシティユースバッグ「ユニウォーカー」シリーズ（全9モデル）を、来年2月から順次発売する。

「ユニウォーカー」シリーズは、「Universal（普遍的な）」・「Unique（自分らしさ）」・「Unisex（性別を超えて）」という3つの「Uni（ユニ）」をコンセプトに掲げた、より自由で、しなやかで、軽やかな日常をサポートする新発想のバッグシリーズ。シーンも性別も選ばずに使うことができる。

気軽に携帯するシティユースや普段使いを想定しており、シンプルかつ洗練されたスタイルで、日常の中になじむシームレスなデザインとコンパートメント（収納力）が特長とのこと。ミニマルデザインを損ねることなく、フロントポケットや両サイドのポケット、PCスリーブ／タブレットスリーブといったマルチコンパートメント設計によって高い収納性を実現した。

表面の生地は、摩耗性が高く耐久性に優れ、はっ水性と速乾性を併せ持ったコットンライク素材を採用。アウトドアメーカーとして培われた技術を活かしながら、薄地かつ軽量でアーバンライフに必要なファッション性と機能性を両立させた。





さらに、全モデルのインナー生地に視認性を考慮し別カラーを採用。開口時のデザイン性も高く、中身の小物なども見つけやすくなっている。



「ユニウォーカーデイパック 31／23」

「ユニウォーカーデイパック 31／23」は、多機能かつシンプルデザインのワンポケットデイパックで、シリーズの中で最もオーソドックスなモデルとなっている。前持ち時に取り出しやすい小物ポケットとフロントジッパーポケットがついている。両サイドにもコンパートメントを装備しており、右側はボトルホルダー、左側はジッパーポケットになっている。パッド入りショルダーベルトで身体にもフィットする。容量は約31Lと約23Lの2種類がある。



「ユニウォーカー 25」

「ユニウォーカー 25」は、使いやすさとデザイン性を兼ね備えた斜めジッパー式フロントポケットが特徴的なバックパック。2層のメインポケットを始め、マルチコンパートメントで細かい収納が可能。スマートでミニマルなデザインでビジネスシーンにもぴったりとなっている。



「ユニウォーカー2 デイパック 25」

「ユニウォーカー2 デイパック 25」は、フロントに2つの大きなポケットを装備したバックパック。フロントポケットはそれぞれ独立しており、小物をたくさん収納しても全体の形が崩れにくいのが特長となっている。ショルダーベルトはパッド入りで身体にフィットする。容量は、「ユニウォーカー25」と同様、約25Lとなる。



「ユニウォーカートップローディング 23」

「ユニウォーカートップローディング 23」は、「ユニウォーカー2 デイパック 25」の上部にフラップ（ひも付きの開口部）がついたモデルで、雨などの侵入を防ぐことができる。背面のジッパーを開けるとメイン気室へ直接アクセスすることもできる。



「ユニウォーカートート」

「ユニウォーカートート」は、たっぷり収納可能な大容量約24Lのトートバッグ。フロントには便利なジッパーポケットが2つ付いており、ペットボトルなどを入れられるインナーポケット、折り畳み傘を収納できる背面の縦ジッパーなども装備しているため、さまざまなシーンで活躍する。トップダブルジッパーも付いていて安心だとか。また、背面にセットアップスリーブが付いているためキャリーオンも可能となっている。



「ユニウォーカーバナナショルダー」

「ユニウォーカーバナナショルダー」は、身体にフィットするバナナショルダー型のバッグ。軽量かつ小型でありながら、マルチのポケットに加えて、定期入れや鍵などを失くさないためのキーストラップが付いており、日常生活で便利に使うことができる。



「ユニウォーカーポーチ」

「ユニウォーカーポーチ」は、容量約4Lで重量約150gと、軽量かつコンパクトで収納力もある小型ポーチ。どのようなファッションにも合うシンプルなデザインに加え、ジッパーポケット付きで機能性も兼ね備えており、ちょっとした外出の際にもとても便利だという。



「ユニウォーカーサコッシュ」

「ユニウォーカーサコッシュ」は、軽量かつフラットで、気軽に携帯できるサコッシュタイプ。2つの便利なジッパーポケットが付いているので、外出先で荷物が増えてしまったときの小物用セカンドバッグとしても活用できる。

［小売価格］

ユニウォーカーデイパック31：9900円

ユニウォーカーデイパック23：8910円

ユニウォーカー25：9900円

ユニウォーカー2デイパック25：1万890円

ユニウォーカートップローディング23：1万450円

ユニウォーカートート：9900円

ユニウォーカーバナナショルダー：5500円

ユニウォーカーポーチ：3960円

ユニウォーカーサコッシュ：3960円

（すべて税込）

［発売日］2026年2月から順次

コールマン＝https://www.coleman.com