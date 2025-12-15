ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、12月13日から、ビジネスウェア専門店「はるやま」において、ワールドグループのフィールズインターナショナルが展開するキャリアブランド「INDIVI（インディヴィ）」の来年S／Sモデル「キャリーマンツイーディーセットアップ」の販売を開始した。

同商品は、「スーツでも単品使いでも着回し力抜群！大人の上品セットアップ」をコンセプトに開発した。ビジネスからセレモニーまで幅広く対応できる上品なツイーディー素材を採用し、程よいリラックス感ときちんと感を両立。ノーカラージャケットは、パネル切り替えやダーツをなくした今っぽいシルエットで、カーディガン感覚の軽やかな着心地を実現している。ワイドパンツは太すぎず細すぎない、絶妙なシルエットで、単品使いはもちろん、同素材のジャケットやジレと合わせたコーディネートも可能。学校行事から通勤まで、幅広いシーンで上品に着回せる万能セットアップとして、春先のクローゼットに新たな選択肢を提案する。

INDIVI「キャリーマンツイーディーセットアップ」の特長は、上品なツイーディー素材による程よいリラックス感ときちんと感を両立した。パネル切り替えやダーツをなくした今っぽいシルエットと軽やかな着心地となっている。自由な組み合わせが楽しめる高い汎用性（単品使い、セットアップ、他アイテムとの組み合わせ）とのこと。ビジネスからセレモニーまで幅広いシーンに対応できる万能スタイルだという。

［小売価格］

ノーカラージャケット：2万2900円

ジレ：1万4900円

ワイドパンツ：1万4000円

（すべて税別）

［発売日］12月13日（金）

はるやま商事＝https://haruyama.jp