はるやま商事、「INDIVI」の2026年S／Sモデル「キャリーマンツイーディーセットアップ」を販売
ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、12月13日から、ビジネスウェア専門店「はるやま」において、ワールドグループのフィールズインターナショナルが展開するキャリアブランド「INDIVI（インディヴィ）」の来年S／Sモデル「キャリーマンツイーディーセットアップ」の販売を開始した。
同商品は、「スーツでも単品使いでも着回し力抜群！大人の上品セットアップ」をコンセプトに開発した。ビジネスからセレモニーまで幅広く対応できる上品なツイーディー素材を採用し、程よいリラックス感ときちんと感を両立。ノーカラージャケットは、パネル切り替えやダーツをなくした今っぽいシルエットで、カーディガン感覚の軽やかな着心地を実現している。ワイドパンツは太すぎず細すぎない、絶妙なシルエットで、単品使いはもちろん、同素材のジャケットやジレと合わせたコーディネートも可能。学校行事から通勤まで、幅広いシーンで上品に着回せる万能セットアップとして、春先のクローゼットに新たな選択肢を提案する。
INDIVI「キャリーマンツイーディーセットアップ」の特長は、上品なツイーディー素材による程よいリラックス感ときちんと感を両立した。パネル切り替えやダーツをなくした今っぽいシルエットと軽やかな着心地となっている。自由な組み合わせが楽しめる高い汎用性（単品使い、セットアップ、他アイテムとの組み合わせ）とのこと。ビジネスからセレモニーまで幅広いシーンに対応できる万能スタイルだという。
［小売価格］
ノーカラージャケット：2万2900円
ジレ：1万4900円
ワイドパンツ：1万4000円
（すべて税別）
［発売日］12月13日（金）
はるやま商事＝https://haruyama.jp