

「ニューイヤー フォーチュン コレクション」

ゴディバ ジャパンとの共同企画によって誕生した、レディ・ゴディバをデザインした限定チョコレートを詰め合わせ、さらに“午年がうまくいくメッセージ”が付いた「ニューイヤー フォーチュン コレクション」を、12月19日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップで期間限定販売する。

年の初めに白馬（あおうま）を見ると一年の邪気が祓われるという故事に由来する、宮中の儀式「白馬節会（あおうまのせちえ）」を神事化した白馬奏覧神事（はくばそうらんしんじ）を行う上賀茂神社との共同企画として、午年を迎えるにあたっての“うまくいくメッセージ”をセットし、よりハッピーに、おめでたくアップデートした、「ニューイヤー フォーチュン アソートメント」を発売する。

「ニューイヤー フォーチュン アソートメント」は、ゴディバ100周年の来年、馬のロゴのゴディバから午年の始まりにおくる、ニューイヤー フォーチュン コレクション。年の始めに白馬を見ると一年の邪気が払われるとされた故事にちなみ、白馬をデザインしたパッケージに、馬に乗ったレディ・ゴディバをデザインしたチョコレートを詰め合わせた。古来馬と縁があり、京都最古の神社のひとつである世界文化遺産 上賀茂神社とコラボレーションが実現し、上賀茂神社の午年を迎えるにあたっての“うまくいくメッセージ”が入っている。

レディ・ゴディバをデザインしたホワイトチョコレートに、淡いブルーのハートが付いていたら、大当たり。とってもうまくいく一年となるだろう。上賀茂神社のメッセージが書かれた、“9頭の馬が行く”で“うまくいく”と、シャレの効いた絵馬形カードは、午年の縁起物として持ってほしいという。

［小売価格］

ニューイヤー フォーチュン アソートメント 3粒入：1674円

ニューイヤー フォーチュン アソートメント 6粒入：3078円

（すべて税込）

［発売日］12月19日（金）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp