銀座コージーコーナーは、12月26日から全国の店舗で、ディズニーデザインの年末年始限定スイーツギフトを販売する。なお、福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない。

人気のディズニーのデザインがあしらわられたスイーツギフトに、来年版お正月限定デザインが登場する。

詰め合わせの焼菓子は、「ミッキー」アイコン柄クッキーに、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」をそれぞれプリントしたクッキー、しっとりふんわり焼き上げた定番人気のマドレーヌ2種とバラエティ豊かだとか。

「和モダンなお正月」をテーマに、おめでたい朱色のバッグの正面は着物姿であいさつする「ミッキーマウス」たちを、裏面には来年の干支・“午（うま）”や「ミッキー」アイコン柄を組み合わせてデザインした。新年のあいさつを始め家族が集まる年末年始の団らんなど、幅広い用途にぜひ利用してほしいという。オンラインショップでも購入できる。





「＜ディズニー＞新春スイーツバッグ（14個入）」は、「和モダンなお正月」をテーマに、バッグの正面は和服姿の「ミッキーマウス」や「ドナルドダック」、裏面は干支の“午（うま）”や「ミッキー」アイコン柄を組み合わせた正月限定デザインのスイーツギフト。「ミッキー」アイコン柄クッキーとプリントクッキー、バターといちごのマドレーヌを詰め合わせた。家庭でのおやつやちょっとした手土産に、ぜひ利用してほしいという。

［小売価格］

＜ディズニー＞新春スイーツバッグ（14個入）：1080円（税込）

［発売日］12月26日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp