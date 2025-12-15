JO1、モダンな“和服姿”新ビジュアル公開 1月「ほっともっと」でやさしい味わいを表現
グローバルボーイズグループ・JO1が、プレナス「Hotto Motto（ほっともっと）」の1月新ビジュアルを公開した。
【ライブ写真】LAでも…熱いパフォーマンスを届けたJO1
同店は1月、“カニコロ、食べごろ！”をキーワードとしたメニューを展開する。JO1の新ビジュアルは、メンバーがモダンな“和服姿”を披露。「カニクリームコロッケ」の上品でやさしい味わいを、洗練された和服姿で華やかに表現した。
冬のごちそう洋食メニュー「カニクリームコロッケ弁当」は、鳥取県境港産紅ズワイガニを使用。紅ズワイガニの旨味とコクのあるクリームソースが一体となった、口あたり滑らかで贅沢な味わいとなっている。
