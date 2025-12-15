久保田れな、結婚を発表 妹は『べらぼう』出演俳優 お相手はお寺の長男「数年後には関東を離れ」
シンガーソングライターの久保田れなが15日までに、自身のXで結婚を発表した。
【写真】妹・紗友と笑顔で！晴れ着姿で結婚を報告した久保田れな
久保田は「平素より格別のお引き立てを賜り、心よりお礼申し上げます」と書き出し、「かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」とつづった。
「活動が終えるまで、私のわがままをなにより優先してくれ 心が曇る日も大きな雨が降る日も支えてくれた彼とならどんな困難も乗り越えていけると確信いたしました」と伝えた。夫については「新潟県にあります、お寺の長男であるため 数年後には関東を離れ、二人でそのお役目を果たしていくこととなります」と報告した。
続けて「まだまだ未熟ですが、これからは一つ一つに覚悟や責任をしっかり持ち、笑いの溢れる温かい家庭を目指していきたいと思います」と決意を示した。
久保田は札幌市出身。北海道と関東を拠点に活動している。ライブ活動の他にゲーム音楽・CMソング・同人作品等の歌唱などを行い、タレントや舞台役者としてもステージに立ちマルチに活動をこなす。
妹はNHK大河ドラマ『べらぼう 蔦重栄華乃夢噺』に吉原の老舗女郎屋の花魁・松の井役で出演していた俳優の久保田紗友（25）。写真では晴れ着で笑顔の紗友との2ショットを添えた。
