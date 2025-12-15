櫻坂46松田里奈、1st写真集パネル展開催決定 各書店の6テーマを発表
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が来年1月20日に発売する1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）より新規カットが公開された。また、パネル展の開催が決定した。
【写真】素肌あらわ…しなやかなボディラインを披露した松田里奈
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた“まつり”こと松田のキュートな一面を改めて発見できる写真集となっている。
今回公開されたのは、ロープウェイで辿り着いた高台の展望台でのショット。写真集本編には、このほかにも“一緒にゴンドラに乗っている気分”を味わえるカットも掲載。デート気分を楽しめるような内容になっている。
パネル展は、全国6つの大型書店で開催。各書店のテーマは、以下の通り。
・紀伊國屋書店 新宿本店 「＃しっとりまつり」
期間：2026年1月20日（火）〜2026年2月2日（月）
いつもの松田とはひと味違う、大人の魅力が光るカットを厳選。儚（はかな）く美しい表情に、思わず息をのむような展示となっている。
・紀伊國屋書店 梅田本店 「＃はしゃぎまつり」
期間：2026年1月20日（火）〜2026年2月2日（月）
新宿本店の「#しっとりまつり」とは一転、梅田本店のパネルには、いつもの明るくて可愛らしい松田を存分に感じられるカットを集めた。初めてのNZを楽しむ松田の、自然体の表情が詰まった展示となっている。
・SHIBUYA TSUTAYA 「＃にっこりまつり」
期間：2026年1月20日（火）〜2026年2月2日（月）
みんな大好き”まつりスマイル”が大集結！街中でも、トラムでも、レストランでも。にっこにこの松田に、ぜひ癒されてください。
・HMV＆BOOKS SHIBUYA 「＃きゅんまつり」
期間：2026年1月20日（火）〜2026年2月2日（月）
本編には載せきれなかった”きゅんカット”を多数掲出。至近距離で笑いかけられて、目が合って、リラックスした雰囲気の中で。松田にきゅんきゅんするひとときを感じられる。
・タワーレコード渋谷店 「＃もぐもぐまつり 」
期間：2026年1月20日（火）〜2026年2月2日（月）
SNSでも大人気の”もぐもぐ”シーンを集めた。食べることが大好きだという松田。おいしいものを頬張る幸せそうな表情に、きっと幸せな気持ちになれるはず。
・星野書店名古屋パッセ店 「＃ひとりじめまつり」
期間：2026年1月20日（火）〜2026年2月2日（月）
街で、ビーチで、部屋で、松田をひとりじめできるカットを集めた。一緒にNZで暮らしているような気分になれること間違いなしの展示となっている。
