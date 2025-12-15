瀬戸康史の妹・瀬戸さおり、宮崎秋人との結婚発表 直筆署名で報告＆2ショットも公開【全文】
【モデルプレス＝2025/12/15】俳優の宮崎秋人（35／※「崎」は正式には「たつさき」）と女優の瀬戸さおり（36）が12月15日、双方のSNSを通じ結婚したことを発表した。
【写真】瀬戸康史の美人妹、結婚相手・35歳人気俳優と見つめ合う2ショット
宮崎と瀬戸は、互いに見つめ合う2ショットの写真を添え「私事で恐縮ではございますが、この度、宮崎秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「温かくご声援をくださる皆様、これまでお仕事でご指導いただきました皆様、友人、そして家族の深い理解と支えがあってこそ、このようなご報告をさせていただくことができ、心より感謝いたします」と伝えた。
続けて「今後は夫婦として、お互いを支え合いながらあたたかい家庭を築いていきます。そして表現者として、これまで以上に精進を重ね、より良い作品をお届けできるよう努力してまいります」とし、「感謝の気持ちを胸に、 一日一日を大切に二人で歩んでまいりますので、今後とも夫婦共々よろしくお願い申し上げます」と、直筆署名とともに結んでいる。
宮崎は、1990年9月3日生まれ、東京都出身。2015年より若手男性俳優集団D-BOYSのメンバーとして活動。2016年には、ユニット「Unknown Number！！！」として、シングル「キボウノヒカリ」で歌手デビューも果たしている。主な出演作品は、舞台「東京喰種」（2015年）、「弱虫ペダル」（2016年）、「男水！」（2017年）、ドラマ「シッコウ！！〜犬と私と執行官〜」（テレビ朝日／2023年）、「初恋DOGs」（TBS／2025年）など。
瀬戸は、1989年9月19日生まれ、福岡県出身。兄は俳優の瀬戸康史。2011年に「第43回non-noモデルオーディション」で審査員特別賞を受賞。SAORI名義でファッション雑誌「non-no」（集英社）の専属モデルとなる。2013年に女優としてもデビューし、同年の「天守物語」で本格的に初舞台に立つ。主な出演作品は映画「愛の病」（映画初主演／2018年）、ドラマ「ドS刑事」（日本テレビ／2015年）、大河ドラマ「光る君へ」（NHK／2024年）など。（modelpress編集部）
ご報告
私事で恐縮ではございますが、
この度、宮崎秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます。
温かくご声援をくださる皆様、
これまでお仕事でご指導いただきました皆様、友人、そして家族の深い理解と支えがあってこそ、このようなご報告をさせていただくことができ、心より感謝いたします。
今後は夫婦として、お互いを支え合いながら
あたたかい家庭を築いていきます。
そして表現者として、これまで以上に精進を重ね、より良い作品をお届けできるよう努力してまいります。
感謝の気持ちを胸に、一日一日を大切に
二人で歩んでまいりますので、
今後とも夫婦共々よろしくお願い申し上げます。
宮崎秋人
瀬戸さおり
