大原優乃「ちょいウルフ」なヘアチェンジ公開「雰囲気変わる」「格好良すぎ」驚き＆絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/15】女優・タレントの大原優乃が12月13日、自身のInstagramを更新。ヘアカット中の姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳女優「格好良すぎ」印象ガラリの新ヘア披露
大原は「ちょいウルフ」とつづり、ヘアカット中の写真を投稿。明るめのボブヘアから、暗いトーンで顔周りにレイヤーが入ったショートスタイルを披露している。
この投稿に「とても似合ってる」「可愛さが増してる」「雰囲気変わる」「ウルフヘア格好良すぎ」「天使みたい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
