【かつや】豚ロース肉 “4kg” が当たるキャンペーン、今年も開催/ 対象の注文で期間中何度でも応募可能

とんかつ専⾨店「かつや」は、12月15日から「豚ロース4kgが当たるクリスマスキャンペーン」を国内全店で開始した。

当選者に、アメリカ産豚ロース肉約4kgをプレゼントするキャンペーン企画。2024年に実施し、多くの反響を得たとして今年も開催する。

コンセプトは、『「サンタクロース」ならぬ「豚ロース」が家にやってくる!?』。当選した250名に、総量約4kgのブロック肉を冷凍便で配送する。

期間中、対象商品の注文1品で1口応募できる。注文時のレシートを用いて、専用フォームで応募する形。応募対象は、2025年12月15日(月)〜12月23日(火)までの注文で、店内飲食･テイクアウトいずれも対象となる。キャンペーン概要は以下の通り。

〈「かつや」クリスマスキャンペーン概要〉

クリスマスシーズンに合わせて行う、米国食肉輸出連合会(USMEF)の協賛によるキャンペーン企画。抽選で250名に、アメリカ産豚ロース肉「約1kg×4個」が当たる。

キャンペーン期間中に、豚のロース肉またはヒレ肉を含む商品の注文1品につき、1口応募可能。例えば、一度の利用で対象商品2品を注文したら、2口応募できる。

応募フォームでは、注文時のレシート画像をアップロードし、メールアドレスや配送先の情報などを入力する形となる。

当選者には、2025年12月25日のクリスマス当日に電子メールで連絡する。賞品は、2026年1月下旬の配送を予定している。

◆キャンペーン期間

2025年12月15日(月)〜12月23日(火)

◆応募締切

2025年12月23日(火) 午後11時59分まで

◆応募対象となる商品

豚肉の「ロース」または「ヒレ」を含む商品

【対象外商品】※豚肉(ロース･ヒレ)を使用していないメニュー

ねぎタルチキンカツ丼 / 海老･チキンカツ･から揚げ定食 / タルタルチキンカツ定食 / ねぎ味噌チキンカツ定食 / から揚げ定食 / メンチカツ定食 / サイドメニュー(とん汁、サラダなど)

◆賞品

「アメリカ産豚ロース肉 4kg」当選者250名

※豚ロース肉総量約4kgを、約1kg×4個にカットして冷凍便で配送する。肉は、3.5kg〜4.5kg程度の個体差があるとしている。

◆応募方法

期間中、対象商品を注文した際のレシートをスマートフォンなどで撮影し、専用応募フォームで画像をアップロード、必要事項を入力して応募する。

※対象商品の注文1品につき1口応募可能。1枚のレシートで複数口応募できる(例: カツ丼2品を同時注文したレシート1枚では、2口応募可能)。

※同一レシートでの複数回の応募は不可。重複応募は無効となる。

◆当選発表

当選者へ2025年12月25日(木)中に電子メールで連絡

◆賞品発送

2026年1月下旬発送予定

※冷凍の宅配便で配送

■「キャンペーン専用応募フォーム」はこちら

店舗イメージ

■「かつや」店舗検索ページ