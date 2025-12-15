Dream Ami、シースルー衣装＆トナカイ耳姿に絶賛の声「スタイル良い」「クリスマス感あって可愛い」
【モデルプレス＝2025/12/15】歌手のDream Amiが12月14日、自身のInstagramを更新。繊細なレースの衣装に反響が集まっている。
【写真】LDH所属37歳美女「クリスマス感あって可愛い」透け衣装姿
Amiは「＃ハマダ歌謡祭」とハッシュタグ付きでつづり、TBS系「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」（毎週金曜よる7時〜）に出演時の衣装姿を投稿。デコルテと腕の部分に白いレースをあしらったシースルーワンピースに、トナカイの耳がデザインされたヘアアクセサリーを合わせ、クリスマスを感じる衣装となっている。
この投稿に「天使かと思った」「クリスマス感あって可愛い」「見惚れた」「衣装似合ってる」「スタイル良い」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
