雪が降る季節に行きたいデートスポット９パターン
雪が降る寒い季節、女の子が「行きたい！」と思っているデートスポットはどこなのでしょうか？ 今回はオトメスゴレンの女性読者のみなさんに、「雪が降る季節に行きたいデートスポット」について聞いてみました。みなさんのデートプランの参考になればと思います。
【１】まだ誰の足跡もついていない雪原での「雪遊び」
「誰もいない二人きりの雪原での雪遊びなんて、かなり素敵。」（１０代女性）のように、まっさらな雪原での雪遊びをしたいという女の子もいます。二人だけの足跡が残った雪原は、二人以外誰も知らない思い出となり、胸に刻まれることでしょう。
【２】雪が積もる温泉街でほっこり過ごす「温泉」
「雪降る温泉街はロマンチックだし、浴衣姿にドキッとするかも。」（２０代女性）のように、温泉で一緒に温まりたいと考えている女の子もいます。ただし、突然の温泉デートの誘いは驚かれる恐れがあるので、デートを重ねて仲良くなってからにした方がよさそうです。
【３】食材選びが楽しく、体もあったまる「自宅鍋」
「買い物も楽しいし、美味しいし、あったまる！」（２０代女性）のように、自宅で鍋デートをして、二人の距離を縮めたいと考える女の子もいます。女の子に言われる前に、鍋の準備や後片づけを進んで手伝うとより好印象となるでしょう。
【４】冬の夜空を眺めながら語り合う「天体観測」
「冬は星がすごくキレイだし、ロマンチックな雰囲気になりそう。」（２０代女性）のように、望遠鏡の下で星を眺めながら語り合いたいという女の子もいます。近くに天体観測できるところがない場合は、プラネタリウムでも喜んでもらえるでしょう。
【５】寒さを忘れてはしゃぐ「テーマパーク」
「寒くても待ち時間にくっついたりできそう。」（１０代女性）のように、アトラクションの待ち時間にスキンシップできたり、見どころがたくさんあって話題も尽きないところがポイントのようです。待ち時間に二人で使うために、長めのマフラーなど防寒具を持っていくといいでしょう。
【６】二人で腕を組みながら歩き、眺める「イルミネーション」
「周りがカップルだらけだから自然に甘えやすい。」（２０代女性）のように、恋人が集まりやすい場所だからこそ、スキンシップをしやすいと考える女の子もいるようです。また、冬限定の屋外のイベントなので、寒さも二人の距離をグッと縮めてくれるかもしれません。
【７】手をつないで滑りを楽しむ「スケート場」
「遠出しなくていいし、手をつなぎやすいから。」（１０代女性）のように、スケート場は気軽に行ける点と、手のつなぎやすさが支持されています。屋外のスケート場に夜行けば、星空の下で遊べるのでよりロマンチックかもしれません。
【８】ゲレンデマジックで二人が急接近する「スキー場」
「ウェア姿にキュンとしたり、コケたとき起こしてもらったり…。」（１０代女性）のように、スキー場は普段と違う魅力を発見する楽しさがあるようです。スキーの技術に自信がなくても、女の子と一緒に雪だるまをつくるなど共同作業をすれば二人の距離を縮めることができるでしょう。
【９】二人で身を寄せながら楽しむ「夜景」
「『寒いー！』と言って手を繋いだりできそう。」（２０代女性）のように、目の前に夜景が広がるロマンチックな雰囲気の中、手を繋ぎたいと考えている女の子がいるようです。出会って間もない二人でも、夜景スポットなら身を寄せながら楽しめるでしょう。
他にはどんな、「雪が降る季節に行きたいデートスポット」があると思いますか？ みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】まだ誰の足跡もついていない雪原での「雪遊び」
「誰もいない二人きりの雪原での雪遊びなんて、かなり素敵。」（１０代女性）のように、まっさらな雪原での雪遊びをしたいという女の子もいます。二人だけの足跡が残った雪原は、二人以外誰も知らない思い出となり、胸に刻まれることでしょう。
「雪降る温泉街はロマンチックだし、浴衣姿にドキッとするかも。」（２０代女性）のように、温泉で一緒に温まりたいと考えている女の子もいます。ただし、突然の温泉デートの誘いは驚かれる恐れがあるので、デートを重ねて仲良くなってからにした方がよさそうです。
【３】食材選びが楽しく、体もあったまる「自宅鍋」
「買い物も楽しいし、美味しいし、あったまる！」（２０代女性）のように、自宅で鍋デートをして、二人の距離を縮めたいと考える女の子もいます。女の子に言われる前に、鍋の準備や後片づけを進んで手伝うとより好印象となるでしょう。
【４】冬の夜空を眺めながら語り合う「天体観測」
「冬は星がすごくキレイだし、ロマンチックな雰囲気になりそう。」（２０代女性）のように、望遠鏡の下で星を眺めながら語り合いたいという女の子もいます。近くに天体観測できるところがない場合は、プラネタリウムでも喜んでもらえるでしょう。
【５】寒さを忘れてはしゃぐ「テーマパーク」
「寒くても待ち時間にくっついたりできそう。」（１０代女性）のように、アトラクションの待ち時間にスキンシップできたり、見どころがたくさんあって話題も尽きないところがポイントのようです。待ち時間に二人で使うために、長めのマフラーなど防寒具を持っていくといいでしょう。
【６】二人で腕を組みながら歩き、眺める「イルミネーション」
「周りがカップルだらけだから自然に甘えやすい。」（２０代女性）のように、恋人が集まりやすい場所だからこそ、スキンシップをしやすいと考える女の子もいるようです。また、冬限定の屋外のイベントなので、寒さも二人の距離をグッと縮めてくれるかもしれません。
【７】手をつないで滑りを楽しむ「スケート場」
「遠出しなくていいし、手をつなぎやすいから。」（１０代女性）のように、スケート場は気軽に行ける点と、手のつなぎやすさが支持されています。屋外のスケート場に夜行けば、星空の下で遊べるのでよりロマンチックかもしれません。
【８】ゲレンデマジックで二人が急接近する「スキー場」
「ウェア姿にキュンとしたり、コケたとき起こしてもらったり…。」（１０代女性）のように、スキー場は普段と違う魅力を発見する楽しさがあるようです。スキーの技術に自信がなくても、女の子と一緒に雪だるまをつくるなど共同作業をすれば二人の距離を縮めることができるでしょう。
【９】二人で身を寄せながら楽しむ「夜景」
「『寒いー！』と言って手を繋いだりできそう。」（２０代女性）のように、目の前に夜景が広がるロマンチックな雰囲気の中、手を繋ぎたいと考えている女の子がいるようです。出会って間もない二人でも、夜景スポットなら身を寄せながら楽しめるでしょう。
他にはどんな、「雪が降る季節に行きたいデートスポット」があると思いますか？ みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）