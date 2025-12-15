【アッセンブル・ヒロインズ ルーラー/レオナルド・ダ・ヴィンチ【Summer Queens】】 2026年7月 発売予定 価格：9,900円 【ルーラー/レオナルド・ダ・ヴィンチ【Summer Queens】】 2026年7月 発売予定 価格：21,780円 あみあみ、でじたみん、東京フィギュア限定商品

アワートレジャーは、半完成品・組立フィギュア「アッセンブル・ヒロインズ ルーラー/レオナルド・ダ・ヴィンチ【Summer Queens】」を2026年7月に発売する。価格は9,900円。

本製品は、スマホゲーム「Fate/Grand Order」より、期間限定イベント「カルデア･サマーアドベンチャー！」で活躍した「ルーラー/レオナルド・ダ・ヴィンチ」を、同社の未塗装・未組立フィギュア「アッセンブル・ヒロインズ」より1/8スケールで商品化したもの。

頭部が塗装・組立済み、その他の部分は未塗装・未組立で、肌色や水着などが多色カラー成形のキットとなっており、新感覚の半完成品・組立フィギュアモデルで商品化している。

プラスチックモデル用の塗料や瞬間接着剤を使用することが可能だが、塗装せずにただ組み立てるだけでもカラフルな組み上がりにすることができる。

首部分はボールジョイント接続となっており若干可動させることが可能で、さりげない仕草の変化を楽しめる。

また「あみあみ」「でじたみん」「東京フィギュア」限定で、塗装済完成品仕様の「ルーラー/レオナルド・ダ・ヴィンチ【Summer Queens】」を2026年7月に発売する。価格は21,780円。

仕様：半完成品・組立フィギュアキット スケール：1/8スケール サイズ：全高 約220mm 素材：PVC、ABS仕様：塗装済み完成品 スケール：1/8スケール サイズ：全高 約220mm 素材：PVC、ABS

(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT

※画像は試作品です。実際の商品と若干の差異が発生する場合がございますのでご了承ください。