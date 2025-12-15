バイオリニスト・木嶋真優が、誕生日に際して自身のＳＮＳを更新した。

木嶋は１５日までに自身のインスタグラムを更新し、白いモコモコトップスに黒いミニスカートを合わせたコーデでバースデープレートを前に笑顔を見せるショットなどを公開。「何十年前かの今日、私は生まれたようです 今日無事に歳を重ねることができました」と誕生日を迎えたことを報告し、「楽しいことも悲しいことも全てひっくるめて幸せに過ごせています。全ては私の周りで支えてくれるかけがえのない愛する大切な方達がいるからです。」と記し、「一緒にお仕事をしてくださる方々 いつも私を応援してくださる方々 私の音楽をすきと言ってくださる方々 友、家族、至らないこともたくさんある日々ですがいつも本当にありがとうございます」と周囲の人々へ感謝の気持ちをつづり、「そして母よ、産んでくれてありがとう！」と母へも感謝の言葉を送った。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「可愛すぎます」「いつもお美しいです」「今年はどんなふうに歳を重ねられるのかしら？楽しみにしています」「素敵な一年になりますように」などの声が寄せられている。