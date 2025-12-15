¥ï¡¼¥¯¥¹¥«¡¼¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¡Ã¥é¥ó¥Á¥¢¤ÎÅÁÀâ¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¥é¥ó¥Á¥¢¤Ï¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ï¡¢Í¥Èþ¤Ê³°´Ñ¤Î¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥¯¡¼¥Ú¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£´õ¾¯¤Ê¥ï¡¼¥¯¥¹¥«¡¼¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ø¥Ã¥»¥ë¥¿¥¤¥ó¤¬»î¾è¤¹¤ë¡£
¥é¥ó¥Á¥¢¡ÉHi-Fi¡É
¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢1.6¥¯¡¼¥ÚHF¡É1411¡É
¡¦¡¦¡¦¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡Û1970Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¹ë²÷¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÅÁÀâÅª¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¤³¤Î¸µ¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤¬Á´³«¤ÇÌÔ¤ê¶¸¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÜÞ¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²»¶Á¤òÈ¯¤¹¤ë¡£3¡¢4¥Þ¥¤¥ëÀè¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢É÷¸þ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ë±ó¤¯¤Þ¤Ç¶Á¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°Ãæ¤Ç¤µ¤¨¡¢²ñÏÃ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Ë¤ÏÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¡¢Âç¤²¤µ¤Ê¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£1970Ç¯11·î¤ÎRAC¥é¥ê¡¼¤Ç¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥«¥ë¥¹¥È¥í¡¼¥à¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥Î¡¼¥È¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¥°¥ó¥Ê¡¼¡¦¥Ï¥Ã¥°¥Ü¥ó¤Ï¡¢¤µ¤¾¤«¤·À¼¤¬¤«¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤òÊ¤¤·¤ÆÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼1411¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Á°Àþ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä
¥é¥ó¥Á¥¢¤Ï¥é¥ê¡¼¤ÇÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¥ë¥¤¡¦¥·¥í¥ó¤È¥Á¥í¡¦¥Ð¥µ¥É¥ó¥Ê¤¬¾è¤Ã¤¿B20GT¤Ç¤Î1954Ç¯¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¡¦¥é¥ê¡¼Í¥¾¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¹ë¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1960Ç¯ÂåËö¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£1963Ç¯¤Ë¥Á¥§¡¼¥¶¥ì¡¦¥Õ¥£¥ª¥ê¥ª¡ÊÉã¤Î¥µ¥ó¥É¥í¤Ï¥é¥ó¥Á¥¢¤Î¹ÊóÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡Ë¤¬ü¥Hi-Fi¥¯¥é¥Öü¥¤òÀßÎ©¤·¡¢¤³¤ì¤¬¤Î¤Á¤Ë¥é¥ó¥Á¥¢¤Î¥»¥ß¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢HF¥¹¥¯¥¢¥É¥é¡¦¥³¥ë¥»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥¯¡¼¥Ú¤Ï1965Ç¯11·î¤Î¥È¥ê¥Î¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥Ù¥ë¥ê¡¼¥Ê¤ÎÇÉÀ¸·¿¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥ê¡¼¥Ê¤È¶¦ÄÌ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò»ý¤Á¡¢V¥Ð¥ó¥¯³Ñ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¶¹¤¤V·¿4µ¤Åû¡¢DOHC¡Ê³Æ¥Ð¥ó¥¯¤Ë1ËÜ¤º¤Ä¤Î¥«¥à¥·¥ã¥Õ¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¡Ë¡¢1216cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿Á°ÎØ¶îÆ°¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥ê¡¼½Ð¾ì¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢HF¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Æ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥³¥ë¥¹¤Ë¥ì¥ª¡¦¥Á¥§¥Ã¥é¤È¥»¥ë¥¸¥ç¡¦¥¬¥á¥é¥Ê¤¬1216cc¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ÐÁö¤·¤Æ¡¢8°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¤½¤Î2Ç¯¸å¡¢¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤ÏÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¤Ç¤âÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£1968Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢13¡¬V4¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ü¥¢¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò³ÈÂç¤·¤ÆÇÓµ¤ÎÌ¤ò1584cc¤ÈÁýÂç¤·¤¿¡É¥Æ¥£¡¼¥Ý540¡É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÆÀ¤¿¡£¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶¥µ»»ÅÍÍ¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡É¥ô¥¡¥ê¥¢¥ó¥Æ1016¡É¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢7200rpm¤Ç158bhp¤òÈ¯À¸¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤â¤½¤Î1Âæ¤À¡£¤³¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤¬¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï1969Ç¯½©¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±Ç¯½é¤á¤Î¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¡¦¥é¥ê¡¼¤ÈÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥ê¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¿¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¤Ë¤Ï¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Î½ÐÁö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ë¥¹¥È¥í¡¼¥à¤È¥Ï¥Ã¥°¥Ü¥ó¤¬¡¢¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥¯¡¼¥Ú1.6 HF¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥¨¡¼¥¸¥å -¥í¡¼¥Þ-¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¡¦¥é¥ê¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥ë¡¼¥È84»þ´Ö¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£¥Î¥ë¥È¥·¥å¥é¥¤¥Õ¥§¤È¥º¡¼¥È¥·¥å¥é¥¤¥Õ¥§¡ÊËÌ¥³¡¼¥¹¤ÈÆî¥³¡¼¥¹¡Ë¤«¤é¤Ê¤ëÎò»ËÅª¥³¡¼¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢84»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¯²×¹ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤â1.6HF¤Ï¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ½ÐÁö¤·¡¢¥«¥ë¥¹¥È¥í¡¼¥à¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥¸¥ª¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¡É¥°¥ê¡¼¥ó¥Ø¥ë¡É¤ò332¼þ¤·¤Æ¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢1.6¥¯¡¼¥ÚHF¡É1411¡É
º£²ó¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼èºà¤·¤¿¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤¬¶¥µ»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1970Ç¯2·î¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¤³¤È¤À¡£¥«¥ë¥¹¥È¥í¡¼¥à¤È¥Ï¥Ã¥°¥Ü¥ó¤¬2ÈÖ¼ê¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ç¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤¬ÇËÂ»¤·¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¼¡¤Î½ÐÁö¤Ï5·î¤Î¥¿¥ë¥¬¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¤Ç¡¢¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥à¥Ê¡¼¥ê¤È¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥ê¥ª¡¼¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Áí¹ç¤Ç¤â¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¤Î9°Ì¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¡¦¥Æ¥£¡¼¥Ý33/3¤ò1Âæ¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê206S¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤ò2Âæ¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î¥Ý¥ë¥·¥§908¤ò1Âæ¡¢¤¢¤Î¸øÆ»¥ì¡¼¥¹¤ÇÎ¿¤¤¤À¤Î¤À¡£1¥«·î¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥Ð¥¸¥ª¤È¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Þ¥Ì¥Ã¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥ê¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ê¤Ç2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Í¥¾¡¤Ï¡¢¥¢¥ß¥ë¥«¥ì¡¦¥Ð¥ì¥¹¥È¥ê¥¨¥ê¤ÈÌ¤Íè¤Î¥é¥ó¥Á¥¢¤Î¥Á¡¼¥àÂåÉ½¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥Ã¥È¤Î¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥ó¥Á¥¢¤Î¸µ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥È¥ó¥Æ¥£¤¬½ñ¤¤¤¿¡ØReparto CorseLancia¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤Ï¤½¤Î¤¹¤°¤¢¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¡£1970Ç¯7·î2Æü¤Ë¥¥ô¥¡¥Ã¥½¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤«¤é¿·¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤¬ÆÏ¤¡¢¤³¤³¤Ç¥°¥ë¡¼¥×4»ÅÍÍ¤Ë¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¤µ¤ì¤¿¤È¥È¥ó¥Æ¥£¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥·¥§¥ë¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤Ï¥à¥¸¥§¥íGP¤Ë½ÐÁö¤·¡¢ü¥¥ì¥ìü¥¤³¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ì¡¦¥Ô¥ó¥È¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¡£Â³¤¤¤ÆÆ±Ç¯10·î¤Î1000Ê¬¥é¥ê¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥¹¥È¥í¡¼¥à¤È¥Ï¥Ã¥°¥Ü¥ó¤¬4°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢Âç¤¤Ê¾¡Íø¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥Ú¥¢¤Ï1969Ç¯11·î¤ÎRAC¥é¥ê¡¼¤Ç¤â¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢1.6¥¯¡¼¥ÚHF¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢°µÅÝÅª¶¯¤µ¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤¬ÆÍÁ³¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬1970Ç¯¤âÆ±¤¸°Î¶È¤òÃ£À®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢È¾Ê¬½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¥é¥ó¥Á¥¢¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥à¥Ê¡¼¥ê¡¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ê¥Ã¥·¥åÁÈ¤¬²£Å¾¤·¤Æ¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤¹¤ëÃæ¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î»þÅÀ¤Ç½ÐÁö¼ÖÎ¾¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¥µ¡¼¥Ö¤Î¥¹¥Æ¥£¥°¡¦¥Ö¥í¥ó¥¯¥ô¥£¥¹¥È¡¿¥Ü¡¼¡¦¥é¥¤¥Í¥Ã¥±ÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÆüÄø¤Ï2ÆüÈ¾¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤«¤±¤ëÃæ¡¢»Ä¤ê¤Î¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤ÏÍâÆü¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍÑ¥Ð¥ó¤È¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¼ÖÎ¾¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥×¡¼¥ë¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¡É»ä¤¿¤Á¡É¤Î¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¡É1411¡É¤Ï¡¢²õÌÇÅª¤Ê¥ª¥¤¥ëÏ³¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤ò½ý¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¡¢¥·¥â¡¦¥é¥ó¥Ô¥Í¥ó¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥À¥ô¥§¥ó¥Ý¡¼¥È¤Î3ÂæÌÜ¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥«¡¼¤Þ¤Ç¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡Ê¤½¤ÎÁ°¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¬¥¹¥±¥Ã¥ÈÈ´¤±¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¤³¤Îº®Íð¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Î¥Þ¥«¥ó¥¹¥ì¥¹¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¡¢¿ô¿Í¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤É¤¦¤Ë¤«¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤É¤¦¤·¤Ç¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¸ò´¹¤ò´º¹Ô¤·¡¢¥é¥ó¥Ô¥Í¥ó¡¿¥À¥ô¥§¥ó¥Ý¡¼¥ÈÁÈ¤Ï»Ä¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥«¥ë¥¹¥È¥í¡¼¥à¡¿¥Ï¥Ã¥°¥Ü¥óÁÈ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¡¢»öÂÖ¤ÏÅÁÀâÅª¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿1Âæ»Ä¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤Ï¡¢1»þ´ÖÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Î¥¿¥¤¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¤¢¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥é¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¡¢ÂÚ¶õ»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤«¤é¡É¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥«¥ë¥¹¥È¥í¡¼¥à¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÃÏµå¤Î½ÅÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ë¤âµÕ¤é¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤ê30ÉÃ¤ÇÅþÃå¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£ÉÔ²ÄÇ½¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥«¥ë¥¹¥È¥í¡¼¥à¤Ï²óÈò¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¹¤êÅÚ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¼Ö¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ï¥Ã¥°¥Ü¥ó¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¼Ö¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢Ìµ»ö¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Ù¤ÏÃ¤À¤¬¡¢¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤ò¿ÍÎÏ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ø²¡¤·¤Æ¤¤¤¡¢Æó¿Í¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥ã¥Õ¥È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤â¤í¤â¤í¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÅÚº½¹ß¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤Ï¾ÊÎ¬¤¹¤ë¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¥Ú¥¢¤Ï±ÑÍºÅª¤ÊÎ¥¤ì¶È¤ò±é¤¸¤¿¡£°ÜÆ°¤â´Þ¤á¡¢5Æü´Ö¤Ç82¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢2300¥Þ¥¤¥ë¤òÁöÇË¤·¤¿Ëö¤Ë¡¢¤ï¤º¤«2Ê¬È¾¤Îº¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¹ë²÷¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡É1411¡É¤Ï¡¢¤³¤ì¤òºÇ¸å¤Ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥«¡¼¤«¤é°úÂà¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£
¤¢¤é¤æ¤ë»ÅÍÍ¤ò´Þ¤á¤¿¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Îµ±¤¤Ï1971Ç¯¤â¿ê¤¨¤º¡¢¥é¥ó¥Á¥¢¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç6¾¡¤òµó¤²¤ë¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¥à¥Ê¡¼¥ê¤È¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Þ¥Ì¥Ã¥Á¤¬1972Ç¯¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¡¦¥é¥ê¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥é¥ó¥Á¥¢¤Ï¹ñºÝ¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥é¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥¯¡¼¥Ú¤Ï1974Ç¯¤Ë¤â¤Ê¤ªºÇ¹âÊö¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Îº¢¤«¤é¥é¥ó¥Á¥¢¤Ï¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤È¥¹¥È¥é¥È¥¹¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¥µ¥Õ¥¡¥ê¡¦¥é¥ê¡¼¤Ç¤Î3°Ì¤¬¤¢¤ë¡£1.6HF¤Ç½ÐÁö¤·¤¿¥à¥Ê¡¼¥ê¡¿¥Þ¥Ì¥Ã¥ÁÁÈ¤Ï¡¢²ûµ¿ÇÉ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤Ï¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â²×¹ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¸«»ö¤ÊÂÑµ×À¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦¡¦¡¦¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡£
ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§°ËÅìÏÂÉ§ (Mobi-curators Labo.)¡¡¸¶Ê¸ËÝÌõ¡§ÌÚ²¼ ·Ã
Transcreation¡§Kazuhiko ITO (Mobi-curators Labo.)¡¡Translation¡§Megumi KINOSHITA
Words¡§Richard Heseltine¡¡Photography¡§Jonathan Fleetwood
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ó¥¦¥§¥ë¡Ü¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¡Êwww.phoenixgreengarage.com¡Ë