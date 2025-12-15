巨人・中川皓太投手が１５日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、６５００万円増の年俸１億５０００万円でサインした（金額は推定）。

新たに複数年契約も結び「（開幕）２軍スタートだったんですけど『上がってきてから最後まで、怪我なくしっかりフルで頑張ってもらった』と。そこをすごく評価してもらいました」と球団から声をかけられたことを明かした。

１５登板に終わった昨季から一転、今季はチーム最多６３登板で自己新の３６ホールドと復活を印象付けた。開幕２軍スタートながらフル回転し、８月には大卒１０年目で国内ＦＡ権を取得。今オフは権利行使も視野に熟考を重ねたが、最後は巨人愛と「ジャイアンツでの日本一」の思いが上回った。「すごい悩んだんですけど、やっぱりジャイアンツでやりたいっていうところが最後は勝った。優勝は経験してるんですけど、日本一を経験してないというところが自分の中ですごく大きかったので、来年もジャイアンツでプレーしたい気持ちになりました」

山陽高、東海大を経て１５年ドラフト７位で入団。「小さい時に自分はジャイアンツ戦が常にテレビでやっているという中で育った。野球といえばやっぱりジャイアンツ、というのは自分の中でもすごくあって。その球団にこうして入ることができて、しかも１０年も今プレーすることができて、なおかつ今年ＦＡも取れて。自分の中で全く想定してなかったこと。ここまでプロ野球選手としてやってこられたのも自分１人の力だけではなくて、いろんな人の支えがあって今野球ができるんだな、と年々すごく感じている。複数年（契約）させてもらいましたけど、来年からも１年１年必死に、チームのために頑張りたいなと思います」と決意を新たにした。