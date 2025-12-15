ÈïÇú¼Ô°äÈ±¤«¤é½é¤Î¿È¸µÈ½ÌÀ¡¡¹Åç¡¢ÀìÌç²È¤ËDNA·¿´ÕÄê°ÍÍê
¡¡¹Åç»Ô¤Ï15Æü¡¢Ê¿ÏÂµÇ°¸ø±àÆâ¤Ë°ä¹ü¤È¶¦¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤¿¿È¸µÉÔÌÀ¤Î¸¶Çúµ¾À·¼Ô¤Î°äÈ±¤ÎDNA·¿´ÕÄê¤ò¼Â»Ü¤·¡¢13ºÐ¤Î»þ¤ËÈïÇú¤·Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Î¤â¤Î¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£DNA´ÕÄê¤Ë¤è¤ëÈ½ÌÀ¤Ï½é¤á¤Æ¡£°äÂ²¤ÎÍ×Ë¾¤Ç»Ô¤¬ÀìÌç²È¤Ë´ÕÄê¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°äÈ±¤Ï¸¶Çú¶¡ÍÜÅãÇ¼¹üÌ¾Êí¤Ë¡ÖÃÃ¼£»³¥ß¥Á»Ò¡×¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿°ä¹ü¤È°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÈïÇú¸å¤Ë¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿³á»³½é»Þ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¸í¤Ã¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¤ª¤¤¤Î½¤¼£¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤¬»Ô¤Ë´ÕÄê¤ò°ÍÍê¡£11·î²¼½Ü¤«¤éº£·î¤Ë¤«¤±¡¢¿ÀÆàÀî»õ²ÊÂç¤¬°äÈ±¤«¤éDNA¤òÃê½Ð¡¢½é»Þ¤µ¤ó¤ÎËå¡Ê91¡Ë¤È¾È¹ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢½é»Þ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£