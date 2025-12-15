フリーアナウンサー垣花正が、14日放送のニッポン放送「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」（午後5時50分）に出演。ヒコロヒーがTOKYO MX「5時に夢中！」を卒業した理由を明かした。

元ニッポン放送の垣花、元日本テレビの羽鳥慎一、藤井貴彦の、同期フリーアナ3人による特番。オープニングでヒコロヒーの話題になると、垣花は自身がMCを務める「5時夢」について「ヒコロヒーさんと言えば『5時に夢中！』のレギュラーだったんですけどね、卒業されたんですよ。藤井貴彦に取られたんですよ！」と意味深に切り出した。

話を引き受けた藤井は、ヒコロヒーと共演する日本テレビ「X秒後の新世界」について「（霜降り明星）せいやさんと私がずっとパイロット版から育ててきて、やっとゴールデンに昇格したんですけど。昇格した途端にヒコロヒーさんがやってきて。『3人で頑張ってください』って番組の制作側に言われて」と回想。「え！？ ヒコロヒーさん来てくれるんですか？ あんなに忙しいのに？ って」と驚いたが、ヒコロヒー自身は「『いや〜全然〜』みたいな感じで、すーっと入って。今一番いいポジションに」と笑った。

垣花は「スケジュール的にどうしても水曜日の生放送の時間に、藤井さんとせいやさんとの新番組の収録が入るスケジュールになっちゃうんですって」と「5時夢」と収録が重なってしまう状況だったとヒコロヒー側の事情を説明。羽鳥が「じゃあ両方てんびんにかけたということですね。おもりが藤井の方が重かった」と意地悪く評価すると、藤井も「真偽のほどは分かりませんよ？ 本当にそういう理由だったかも分かりませんし、もしかすると、そういうコメントでフェードアウトしたかった可能性もある」とジョークを飛ばした。垣花は「やめろよ！そういうリアルな説明」とツッコんでいた。