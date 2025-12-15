¥¹¥º¥¡Ö¡È¿··¿¡É·Ú¥È¥é¡×¤Ë¡ÈÌä¹ç¤»¡É»¦Åþ!? Àº×û¡Ö¥Ä¥êÌÜ´é¡×ºÎÍÑ¤Ç¡Ö·Ú¥È¥é¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ñÌ£¼Ö¤È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡ª ÂçÉý²þÎÉ¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×¤¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë
°ìÉô²þÎÉ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¿··¿¤Ï2026Ç¯1·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¡¥¹¥º¥¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10Æü¤Ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1961Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¤¤Ï¡¢60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥"¿··¿"¡Ö·Ú¥È¥é¡×¤Ç¤¹¡ª²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê31Ëç¡Ë
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2013Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿11ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÇÀ¶È¡¦·úÀß¡¦ÇÛÁ÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1765mm¡¢²ÙÂæ¥Õ¥í¥¢Ä¹¤Ï2030mm¤È¡¢Ä¹¼ÜÊª¤Ë¤âÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤¬3.6m¤È¤¤¤¦¾®²ó¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ÇÓµ¤ÎÌ660cc¡¢Ä¾Îó3µ¤Åû¡ÖR06A·¿¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï50ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï5Â®MT¤Þ¤¿¤Ï4Â®AT¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏFR¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à4WD¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç³ÈñÀÇ½¤Ï5Â®MT¼Ö¤Ç¤Ï18.7km¡¿L¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡2018Ç¯¤Ë¤ÏÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼¼ÆâÄ¹¤ò±äÄ¹¤·¡¢¥·¡¼¥È¥¹¥é¥¤¥É¡õ¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°²ÄÇ½¤Ê¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿²÷Å¬Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1885mm¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤Ï2Ì¾¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÙÂæ¥Õ¥í¥¢Ä¹¤Ï1975mm¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ä¹¼ÜÊª¤â¥¥ã¥Ó¥ó²¼¤ò»È¤Ã¤ÆÀÑºÜ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÂÀÊ¸åÊý¤Ë¤Ï¹â¤µ920mm¡ß²£Éý1235mm¡ßÄ¹¤µ250mm¤Î¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Êª¤ä¹©¶ñ¤Ê¤É¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ê¥¤¤ª¤è¤Ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¶¦ÄÌ¤ÎÊÑ¹¹ÆâÍÆ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤Þ¤º°ÂÁ´ÀÇ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¡ÖÄãÂ®Á°¿Ê»þ¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥ê¥¢¡Ë¡×¡Ö¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½¡× ¡ÖÈ¯¿Ê¤ªÃÎ¤é¤»µ¡Ç½¡ÊÀè¹Ô¼Ö¡¢¿®¹æÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡Ë¡×¡ÖÉ¸¼±Ç§¼±µ¡Ç½¡Ê¼ÖÎ¾¿ÊÆþ¶Ø»ß¡¢°ì»þÄä»ß¡¢ÀÖ¿®¹æ¡Ë¡Ö¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿³°´Ñ¤Ç¤Ï¡ÖLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥ì¥Ù¥ê¥ó¥°µ¡¹½ÉÕ¤¡×¡Ö²ÙÂæ¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ê±¿Å¾ÀÊÂ¦¡¦½õ¼êÀÊÂ¦¡Ë¡×¡Ö¥«¥é¡¼¥É¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÈÆ±¿§¡Ë¡×¤òÁõÈ÷¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆâÁõ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¡¿¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥×»þ´Ö¡¿¥¨¥³¥¹¥³¥¢¡Ê4Â®AT¼Ö¡Ë¡¿½Ö´ÖÇ³Èñ¡¿Ê¿¶ÑÇ³Èñ¡¿¹ÒÂ³²ÄÇ½µ÷Î¥¡¿¥·¥Õ¥È¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¡¿³°µ¤²¹·×¡¿¥ª¥É¥á¡¼¥¿¡¼¡¿¥È¥ê¥Ã¥×¥á¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡×¡Ö½õ¼êÀÊ¥¢¥·¥¹¥È¥°¥ê¥Ã¥×¡×¡Ö¥·¡¼¥È°ìÂÎ·¿¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¡Ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê±¿Å¾ÀÊÎ¾Â¦¡Ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥ï¥¤¥É¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥»¥ó¥¿¡¼¥È¥ì¡¼¡×¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡Ö¤Ä¤êÌÜ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎºÎÍÑ¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê´é¤Ä¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê·ãÊÑ¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤äÈ¯ÇäÆü¤Ê¤É¡¢11·î²¼½Ü¤Ë¼óÅÔ·÷¤Î¥¹¥º¥¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î·Á¾õ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÈ¯Çä¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡Ù¡ØÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤ËÍ½Ìó¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥È¤Ê¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯ÇäÆü¤ä²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯1·îº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥¹¥º¥¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø·Ú¥È¥é¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¼ñÌ£¼Ö¤È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¤¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤ò¤ª¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ï¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢²æ¡¹¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢»°É©¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖeK¥¯¥í¥¹ ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤«¤éÂçÉý¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥ê¥Õ¥È¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¹â¤á¤¿·ë²Ì¡¢¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢»°É©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç´é¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¡×¤â¡¢È¯Çä¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤â¡È´é¤¬Ì¿¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£