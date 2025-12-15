勝負を分けたおはようバーディ 佐久間朱莉が歩み始めた年間女王への道【2025年“この1シーン”】
白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。
【写真】チップインバーディでこのリアクション
■ブリヂストンレディス（5月22〜25日、愛知県・中京ゴルフ倶楽部 石野コース、優勝：佐久間朱莉）シーズン序盤の佐久間朱莉は、“惜敗続き”の象徴のような存在だった。初優勝までに何度も涙をのんだが、そこからわずか1カ月。中京でのラウンドは、初優勝で得た自信が本物だったことを証明する時間になった。首位のまま迎えた最終日。佐久間は4バーディ・ボギーなしの「68」で逃げ切り、トータル20アンダーの完全Vで今季2勝目を飾った。年間タイトル争いの主役へと駆け上がる大きな一勝になった。勝負を決定づけたのは、いきなりの“おはようバーディ”だった。1番パー4、グリーン奥からのアプローチは想定以上に強く出た。「『段を下っちゃう』と思ったんですけど…ピンに向かっていったので、入ってくれないかなって（笑）」。強烈な一打はピンに当たってそのままカップイン。結果としては2打得した形になり、同じ首位で並んだ荒木優奈がこのホールを3パットのボギーで落とし、いきなり2打のリードが生まれた。この日は全体で156ヤード短縮されたアグレッシブなセッティング。「きょうは自分が伸ばさないと勝てない」と覚悟していた佐久間は、4番パー3で20センチにつける完璧なショットなど、6番までに4つ伸ばして主導権を握った。後半はショットの乱れが出たが、ボギーは14番の1つのみ。「自信がある分、ボギーを打っても焦らなくなった」と語ったように、14番では荒木に先にバーディを決められても動じず、1メートル強のパーパットを沈めてリードを維持した。この勝利で、賞金ランキング、メルセデス・ランキングともに首位へ。「この位置に来られたからには、年間女王を目指したい。5勝ぐらいはしたいし、それ以上にメジャーで勝ちたい」。ちなみに、もし2勝目が1試合早ければ世界ランキング75位以内で翌週の「全米女子オープン」に出られる可能性もあったが、「もう仕方ない」ときっぱり割り切った。22歳（当時）の急成長はここからさらに加速していく。2025年を振り返ると、あの1番のチップインこそが、年間女王戴冠への大きな追い風だったのかもしれない。
