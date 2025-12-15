ガンダム芸人・若井おさむ、わが子のために手作りした“おもちゃ”を披露「子供がおとといお人形の家が欲しいと言ったのでええの作ってます」 2021年に結婚を公表、3児の父
『機動戦士ガンダム』アムロ・レイのものまねでおなじみのピン芸人・若井おさむ（52）が15日、自身のインスタグラムを更新。「子供がおとといお人形の家が欲しいと言ったのでええの作ってます」とつづり、制作途中の“お人形の家”を披露した。
【写真】「すごい！」「キレイなお家ができてますね♪」若井おさむがわが子のために手作りした“お人形の家”
写真には、段ボールなどを駆使して作っている屋根付きの家が写っており、“ごっこ遊び”を楽しむことができそうだ。
「トイザらスの前で泣き叫けんでました」（原文ママ）という子どもの願いを“手作り”という形で叶えてあげようとする若井の心意気に、ファンからは「もう既にキレイなお家ができてますね♪」「すごい！」とのコメントが寄せられていた。
若井は2021年放送のカンテレ『マルコポロリ！』で、16歳年下の女性と結婚していたことを告白。22年に第1子男児、23年12月に第2子男児、24年12月に第3子の誕生を公表している。
