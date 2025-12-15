野生生物のユニークな写真を競うコンテスト「ニコン・コメディー野生動物写真賞」で、今年はゴリラのダンス姿をとらえた写真が大賞に選ばれた/Mark Meth-Cohn/Nikon Comedy Wildlife Awards

先週はどんな記事がよく読まれたのでしょうか。12月8日から12月14日の週間ランキングトップ5をご紹介します。

第5位：ケイティ・ペリー、カナダ前首相との交際をインスタグラムで公表 岸田元首相がフライング

ケイティ・ ペリーさんが6日にSNSに投稿した写真にはワールドツアーで日本を訪れている際にカナダのトルドー前首相と顔を寄せ合いながらすしを食べる写真も含まれており、数カ月にわたり飛び交っていた交際のうわさを認めたように見えます。

第4位：エプスタイン氏の遺産から新たな写真公開、トランプ氏は「大したことではない」

米下院監視委員会の民主党議員が性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪、故ジェフリー・エプスタイン氏の遺産から入手した写真を公開したことを受け、トランプ米大統領は12日、新たに公開された写真の重要性を否定しました。

第3位：今年の大賞はゴリラのダンス、カエルやキツネのユニークな姿も コメディー野生動物写真賞

野生生物のユニークな写真を競うコンテスト「ニコン・コメディー野生動物写真賞」の受賞作品が発表され、ゴリラのダンス姿をとらえた「ハイファイブ」が大賞に選ばれました。

第2位：南シナ海で墜落したFA18とヘリ、米海軍が回収発表 中国の手に渡っていれば情報流出も

米海軍は9日、南シナ海で10月に空母ニミッツから発艦した後に墜落した軍用機2機を回収したと明らかにしました。回収されたのはFA18戦闘機とMH60ヘリだといいます。

第1位：欧州でまれな変異遺伝子持つ精子ドナーから197人の子ども、一部はすでに死亡

がんに関連するまれな変異遺伝子を持つ男性の精子が欧州各地で少なくとも197人の胎児の妊娠に使われ、このうちの何人かはすでに病気のために死亡していることが新たな調査で判明しました。