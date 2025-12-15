ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）がＷＢＣ出場を希望し、ドジャースの回答待ちの状態となっている。キム・ヘソンは「クラブが承認し、代表チームに選ばれれば必ず参加します。選手なら誰でも代表入りを夢見ている。私も例外ではない。許可してくれるならトレーニングキャンプにも参加したい」と韓国メディア「ニューシス」などに意欲を語っている。

韓国代表は来年１月９日から２１日までサイパンで行われる１次キャンプのメンバーを発表しており、キム・ヘソンとジャイアンツのイ・ジョンフの名前はまだないが、球団の許可が出れば主軸となるのは間違いない。米メディア「ドジャースネーション」は「キムはあまり出場できなかったが、ＷＢＣなら出場できるはずだ。キムにとってルーキーイヤーだったことを考えると、ポストシーズンに進出し、ロースター入りしたことは大きなこと。彼はより多くのプレー時間を与えられるチャンスをさらに得られる立場にある」と伝えた。

俊足巧打のユーティリティーと期待されながら７１試合で１７０打席、打率２割８分、３本塁打、１３盗塁と出場機会を与えられず、優勝しても個人的には悔しいシーズンを過ごした。ＷＢＣなら数少ないＭＬＢ選手としてフル出場できるのは間違いなく、日本の大谷翔平、山本由伸のように疲労の懸念もない。韓国メディア「ＯＳＥＮ」も「山本の出場は控えめだが、キムは問題ない。大きな制約もない」と期待している。２年目の飛躍に弾みをつける意味でも朗報が待たれる。