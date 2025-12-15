野呂佳代「フェイクマミー」娘役からの贈り物に感動「手作りすごい」「本物の親子みたい」の声
【モデルプレス＝2025/12/15】元AKB48で女優・タレントの野呂佳代が、12月13日、自身のInstagramを更新。女優の波瑠と川栄李奈がW主演を務めたTBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」で共演した子役からの贈り物を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳ブレイク女優「手作りすごい」娘役からの贈り物披露した2ショット
野呂はドラマ内で娘役だった子役の戸叶杏との2ショット写真を公開。戸叶について「編み物が得意でダンスも得意で優しくて面倒見が良くて。とっても可愛かった 心強かったです」と紹介し、「私のお誕生日に編み物でサーモンのお寿司を作ってくれました」とプレゼントされた編み物の写真も投稿した。プレゼントは「私がサーモンのお寿司好きなの調べてくれたんだって」と記し「嬉しいかった⋯大事にしています」（※原文ママ）と感動の思いもつづっていた。
この投稿に「手作りすごいですね」「本物の親子みたい」「格好良い役でしたね」「笑顔が素敵」「女優の野呂ちゃん最高」「演技に圧倒された」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆野呂佳代「フェイクマミー」子役からのプレゼントに感動
◆野呂佳代の投稿に反響
