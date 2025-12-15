「ザ・ロイヤルファミリー」最終話 伏線回収＆感動ラストに反響殺到「神展開すぎる」「これぞ継承」衝撃事実にも注目集まる【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/12/15】俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜※拡大SP）の最終話が、14日に放送された。ラストの展開に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】妻夫木聡、Snow Man目黒蓮＆佐藤浩市とのオフショット公開
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げたロイヤルファミリー。ジャパンカップを制し、有馬記念への出場権を得ると、耕一（目黒蓮）は2025年の有馬記念をもってロイヤルファミリーは引退すると宣言。一方、展之（中川大志）のソーパーフェクトも圧倒的な快進撃を続け、有馬記念の最有力候補に名乗りを上げていた。
そして迎えた有馬記念当日。ロイヤルファミリーとソーパーフェクトが激しい先頭争いを行う中、スタートで出遅れた1枠1番のビッグホープと隆二郎（高杉真宙）が追い上げ、ロイヤルファミリーとの接戦を制した。
ビッグホープは、競馬界有数の馬主・椎名（沢村一樹）が所有する白馬で、ロイヤルホープの息子。第7話で、入院中の耕造（佐藤浩市）のもとを訪れた椎名が「私はまだ大人げないもので」と語り、封筒を手渡す場面が描かれていたが、椎名は「若い力の壁になる」とロイヤルホープの種付けを依頼しており、耕造の馬を有馬記念で優勝させるという約束をしていたのだった。
耕一と展之の馬を、2人の父親である耕造と椎名の馬で制した2025年の有馬記念。耕一はロイヤルホープの引退を撤回し、現役を続行。その後、ロイヤルホープは大阪杯、天皇賞・春、そして凱旋門賞までも制し、2026年の有馬記念で1着に輝き、有終の美を飾った。
第7話での椎名の行動の真相が明らかになり、視聴者からは「感動的な伏線回収」「最強」「神展開すぎる」「これぞ“継承”」「胸アツ」などの声が殺到。また、2026年に有馬記念を制するまでのロイヤルファミリーの輝かしい戦歴に「号泣」「リベンジ果たしててかっこよすぎる」「社長との約束果たせたね」「号泣」「凱旋門賞まで獲ってるの！？」「サラッと流れたけどすごすぎない？」といった反響も寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
