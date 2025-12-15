テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限154円70銭
157.33 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.28 エンベロープ1%上限（10日間）
156.02 21日移動平均
155.72 10日移動平均
155.65 一目均衡表・転換線
155.63 一目均衡表・基準線
155.40 現値
154.70 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.16 エンベロープ1%下限（10日間）
152.39 一目均衡表・雲（上限）
151.00 100日移動平均
149.99 一目均衡表・雲（下限）
148.35 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ下限が154.70に控えている、下げた際のポイントとなりそう
