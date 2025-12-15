157.33　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.28　エンベロープ1%上限（10日間）
156.02　21日移動平均
155.72　10日移動平均
155.65　一目均衡表・転換線
155.63　一目均衡表・基準線
155.40　現値
154.70　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.16　エンベロープ1%下限（10日間）
152.39　一目均衡表・雲（上限）
151.00　100日移動平均
149.99　一目均衡表・雲（下限）
148.35　200日移動平均

ボリンジャーバンド2シグマ下限が154.70に控えている、下げた際のポイントとなりそう