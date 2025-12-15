室井佑月、“妻が緊急事態”夫の言動にきっぱり「あなたはわかっていません」 緊急手術から入院＆病名を報告
タレントで作家の室井佑月（55）が15日までに、自身のXを更新。緊急手術を行った“その後”の状況をつづった。
【画像】室井佑月の夫・米山隆一氏
室井は14日、「おっす！抗生剤がようやく効いて3日目。熱も下がってきました。なんか気が動転して、変な病状の報告してました。ごめんなさい。病名は、左水腎症、左腎盂腎炎、左膿腎症と、説明用紙に書いてあった。敗血症に移行するとまずいから、入院」と、緊急手術を経て入院中であることを報告。病名も明かした。
また、「朝から今までかかったけど、原稿も間に合いました」と、仕事もなんとかこなしている様子も追記した。
続く投稿で、夫で政治家の米山隆一氏の投稿について「いいえ、あなたはわかっていません。社会正義からデマなどを正していくことは意味がありますが、あなたを叩く市井の人に激怒し、粘着バトルしても、おもしろがる人がさらに増えるだけ。それより『昔のことまで持ち出して、そういうのやめなよ』と言ってくれる人を増やしていくべきです」と言及。さらに「私はあなたの妻になり、『気持ち悪い』とか『パパ活』とかよく言われますよ。苦しいですが、直にいわれたら、真っ直ぐ目を見て『お願いします。そこから先、今とこれからも見てください』と頭を下げてますよ。苦しいけど」と訴えた。
さらに続く投稿で「一緒にそうやって頑張っていくのだと思ってました。どうやら違った」とつづった。
室井は6日、自身のXで「昨晩、明け方から血尿。おしっこの色にはびっくりこいたが、それより背中と腹が痛くてさ。病院開く時間になったので（一瞬、救急車も考えた）、なんとか車に乗っていってきた。『尿管結石』だったよ。尻に痛み止め坐薬入れ二十分したら、痛みが消え、頭の中で洗剤のCM曲が流れ出したわ」と投稿。
ところが、8日になって「大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった。充電して、麻酔が切れたら報告します。心配かけて、ごめんね」と記した。
また、夫・米山隆一氏が手術の成功を伝えた投稿を引用する形で「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもなぜか効きにくく、熱も出たりで、なのに夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して下さい」などと憤りをつづっていた。
