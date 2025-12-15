■ノルディックスキージャンプW杯 個人ラージヒル第9戦（15日、ドイツ・クリンゲンタール）

ノルディックスキーのワールドカップ、ジャンプ男子個人ラージヒル第9戦（ヒルサイズ＝HS140メートル、K点125メートル）が15日（日本時間）、ドイツ・クリンゲンタールで行われ、二階堂連（24、日本ビール）が2位、小林陵侑（29、チームROY）が3位と日本勢2人が表彰台に立った。

霧がかかった悪条件となった個人第9戦、二階堂の1回目、完璧な助走で飛び出すと、140mをマークした。続く小林も二階堂に続き完璧なジャンプで二階堂を抜き141m。1回目を終了し、トップはW杯3連勝中の王者・D.ブレブツ（26、スロベニア）、0.2ポイント差で2位に小林、2.1ポイント差で3位に二階堂となった。

逆転を狙う二階堂の2回目、ここでも好ジャンプを見せて138m、着地した瞬間にガッツポーズ、迎えた日本チームと抱き合い「これあるでしょう！」と表彰台を期待、ポイントも262.1点と残り2人でトップに立ち、表彰台は決まった。

小林の2回目、霧が濃くなった中でのテイクオフとなり、133.5mと距離が伸ばせず、得点も261点とトップの二階堂に1.1点届かずにこの時点で2位、それでも、笑顔を見せて、二階堂と力強い握手を見せた。

そして、王者・ブレブツの2回目、低い姿勢で飛び出すと、完璧な飛型で140.5mをマーク、ブレブツはW杯4連勝を飾った。日本勢は二階堂が自身最高となる2位、小林が3位と日本勢2人が表彰台に立った。

【ジャンプＷ杯 第10戦】

優勝：D.ブレブツ 275.1点

2位：二階堂蓮 262.1点

3位：小林陵侑 261.0点

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

6位：内藤智文 252点

17位：中村直幹 225.4点

27位：佐藤幸椰 207.4点

