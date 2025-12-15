１５日（日本時間１６日未明）の国連総会で、日本が策定を主導した再犯防止に関する国際ルールが採択される見通しとなった。

日本独自の「保護司制度」を盛り込んでおり、政府は更生保護の理念やノウハウを共有することで、各国の再犯防止策に貢献したい考えだ。

法務省によると、採択されるのは、加盟国が立法や政策立案で参照する基準の一つ「国連準則」。再犯防止には、地域社会の治安を向上させ、刑事司法のコストを低減させるなどの効果があるとし、六つの基本原則を掲げた。その一つである「官民連携」の好事例として、日本の保護司制度が「ＨＯＧＯＳＨＩ」として明記されている。

２０２１年に京都で開催された国連犯罪防止刑事司法会議で、保護司制度について、各国から「再犯防止に効果的だ」と評価されたことを受け、政府が国連準則の策定を目指してきた。

保護司は民間ボランティアで、同省の保護観察官と協力しながら、刑務所や少年院を出た人らの更生、社会復帰を無報酬で支援している。近年は「なり手不足」や高齢化が深刻で、同省幹部は「保護司制度が国際的に注目を集めることで、国内の人材確保につながれば」と期待している。