本当に清楚系なのか。元モーニング娘。の田中れいなが12月12日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、共演アイドルの仕草にツッコミを入れた。

【映像】清楚系アイドルに裏の顔！？

番組では、企画「フィーリング相性チェック」を実施。“クルーちゃん”と呼ばれる3人の新人タレントたちが簡単な質問にフリップで回答し、答えが揃えばOKといった内容だ。最初の質問は「恋人がモテすぎたらうれしい？嫌？」の2択。SUPER☆GiRLSの鎌田彩樺、アップアップガールズ（仮）の青柳佑芽、ギャルモデルのあおぽんは、いずれも「嫌」と答えた。

ただ、鎌田は「私はアイドルだから嫌。アイドルじゃなかったらモテてほしい」と発言。MCの安田大サーカス・クロちゃんが「モテてほしいんだ？」と確認すると、「はい」と即答しつつ、「私は嫌ですよ、アイドルだから。恋愛とかも何にもしないので…」とも述べた。これを受け、クロちゃんが「かまってちゃん（鎌田）が最近ね、ギャルになってる気がする」と指摘。鎌田は「全然。めっちゃ清楚なアイドルで、今日も清楚にやってきたんですけど」と笑顔を見せるも、これに異を唱えたのが田中だった。

田中は「さっき、ギャルのあれを見ちゃったんですけど…」と前置きの後、「（収録が）始まる前、そこのモニターに映ってるんです、（クルーちゃんの）3人が」と説明。「で、それぞれ過ごしてたんですけど…かまってちゃんの待ち時間のマネしていいですか？」と切り出し、「ちょっと全身撮ってもらっていいですか？」とカメラマンに指示を出した。

そのまま、「行くよ！」と椅子に浅く座って足を組み、ピース姿で自撮りをする仕草をモノマネ。これに共演者たちが「ええっ！？ホントに？」「ギャルじゃん！」などと大ウケすると、鎌田自身も「やってた、やってた」と赤面し、「まぁそういう時も、やっぱありますよね、たまには」と弁明する場面もあった。

