1·î¥¹¥¿¡¼¥È¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È½¸·ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª
ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢²£´ØÂç¤Î¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡£
¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿·ý½Æ¤ò¾®³Ø¹»¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤é4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¡£
¤¢¤ì¤«¤é23Ç¯¡½¡½·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢Èà½÷¤Ï¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡£ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆüËä¤á¤¿¤Ï¤º¤Î·ý½Æ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
½é²óÊüÁ÷¤òÌó1¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëËÜºî¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓºîÉÊ¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Í¥Î¤¤¬¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¡ß°æ¾å¿¿±ûSP¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°
º£²ó²ò¶Ø¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦½ß°ì¤ò±é¤¸¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦Ëüµ¨»Ò¤é¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÆ±µéÀ¸¡É¤ò±é¤¸¤ë°æ¾å¿¿±û¡õÀ¥¸Í¹¯»Ë¡õÅÏÊÕÂçÃÎ¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¡È·Ù»¡Â¦¤Î¿Í´Ö¡É¤ò±é¤¸¤ëÃÊÅÄ°ÂÂ§¡õ¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤¬½¸·ë¡£
¡Öºá¤âÎø¤âËä¤á¤¿¡½¡½¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¡×¡½¡½23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò·Ð¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÀÚ¤Ê¤¤¿Í´ÖÌÏÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆæ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦Êª¸ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤³¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï°Å¼¨Åª¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢»×¤ï¤º¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤Ê¤ëÃÝÆâ¤ÎÉ½¾ð¤À¡£23Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢¿´¤Ï¤¢¤Îº¢¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡½¡½¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¾ð¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤É¤³¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ëµõ¤í¤²¤ÊÉ½¾ð¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¡£ÃÝÆâ¤¬ËÜºî¤Ç³«Âó¤¹¤ë¿·¶ÃÏ¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤â½½ÆóÊ¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊËÜ²»¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¢¡Í¥Î¤¤Î¿·¶Ê¤¬¼çÂê²Î¤Ë¡ª
ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¥Î¤¤Î¿·¶Ê¡ØÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡£
ÎáÏÂ¤Î²»³Ú³¦¤Ë×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¡¢¡Ø¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢¶»¤òÂÇ¤ÄÌ¾¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Í¥Î¤¤À¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÁ´¤Æ¡¡¿¹ÍåËü¾Ý¤è¤ê¤â·¯¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤Æ»ö¡×¤È²Î¤¦¡¢ÁÔÂç¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥í¥Ã¥¯¡£¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ä¤½¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²áµî¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é²¿¤«¤òÃµ¤·¡¢µá¤áÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Í¥Î¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¶ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¥Î¤¤Ï¡Ö¤¿¤À°ì¤Ä¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ï²¿¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤é¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤¬²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸ÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¢¡Í¥Î¤ ¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡ØÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ï¡¢¤¿¤À°ì¤Ä¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ï²¿¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤é¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤¬²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸ÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤ä¤½¤ÎÍ§¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¿§¡¹¤Ê²áµî¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤«¤òÃµ¤·¡¢µá¤áÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤Î¶Ê¤¬¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÌ¤Íè¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¡ÊÈôÆà½ß°ì¡¦Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¼çÂê²Î¤¬Í¥Î¤¤µ¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°°ìÅÙ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤â²¿¤«¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤ÆÄº¤¡¢¿´¤Î±üÄì¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÄÏ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿É¤¤»þ¤äÁ´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ç¤â¡¢¿Í¤Ï¤É¤³¤«¤ÇºÇ¸å¤Ë°¦¤òµá¤á¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤Ë¤âÀ¨¤¯¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡Ö¿¹ÍåËü¾Ý¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤âÁ´¤Æ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ê¤ó¤À¤È¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÌò¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤È¤Æ¤â¤¤Ä¤¤Ìò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²Î¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¥´¡¼¥ë¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£